ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

06.08.2019 14:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приглашения наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси направлены в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября

Речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, исполкоме СНГ и ШОС. Об этом сообщили на заседании в ЦИК.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

Там утвердили календарный план выборов в парламент и Совет Республики. А также границы избирательных округов. Так, в Беларуси их образуют 110. Больше всего в Минске.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

Заявления о регистрации инициативных групп ЦИК принимает со 2 по 12 сентября. После этого начнется этап сбора подписей. Для регистрации кандидату в депутаты необходимо собрать их не менее 1000.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я получила информацию из МИДа, что сегодня направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в исполком СНГ и ШОС. То есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены. ЦИК направит приглашение позже коллегам нашим за рубеж и во Всемирную ассоциацию выборов (в которой мы состоим), которая базируется в Южной Корее.

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Приглашения наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси направлены в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
День танкиста и фестиваль циркового искусства: что ещё интересного готовят ко Дню города в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика