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День танкиста и фестиваль циркового искусства: что ещё интересного готовят ко Дню города в Минске
Источник материала: СТВ
Что интересного будет в программе на День города, рассказали в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В Верхнем городе на протяжении этих праздничных дней подготовлены интересные и яркие программы, раскрывать все секреты не буду. Событий много, много интересных программ, которые готовятся ко Дню города. Ожидаем много гостей.
Фестиваль циркового искусства готовится ко Дню города: как это будет?
Виталина Рудикова:
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Что интересного будет в программе на День города, рассказали в программе «Большой город». Виталина Рудикова, начальник управления культуры...
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