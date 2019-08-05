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Духовой оркестр из Эстонии: кто ещё выступит на концерте «Классика у Ратуши»
Источник материала: СТВ
Что запланировано в программе «Классика у Ратуши», рассказали в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Затем в программе выступление Государственного камерного оркестра Республики Беларусь. В программе прозвучат произведения Моцарта, Грига.
Этот фильм стал участником и призёром известных кинофестивалей и минчане в одну из ближайших суббот смогут стать свидетелями замечательного синтеза искусств.
И завершит эту программу, цикл концертов «Классика у Ратуши» заслуженный коллектив Республики Беларусь, Президентский оркестр Республики Беларусь очень яркой и красочной программой.
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Что запланировано в программе «Классика у Ратуши», рассказали в программе «Большой город». Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома: В...
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