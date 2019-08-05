ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

06.08.2019 14:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный футбольный стадион и бассейн будут построены по международным стандартам к 2023 году,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовку к возведению этих спортивных объектов 6 августа обсуждали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Арены расположатся в Минске и будут построены за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая «под ключ». Партнёры готовы начать работы в первой половине 2020 года. Александр Лукашенко поставил задачу ускорить подготовку стройплощадок.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в свое время попросил президента Китая Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов. Надо сказать, что я обращался, и не только я, не только к КНР, но и другим странам. Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались.

Подчеркну – строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам. Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года. Готова и начнет, Николай Геннадьевич (заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков – прим. ред). В наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей с китайской стороной. Поэтому я и говорю: начнет. Потому что это зависит сегодня только от нас.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Макеты стадиона и бассейна Си Цзиньпин продемонстрировал белорусскому лидеру во время визита Александра Лукашенко в Китай в апреле. Футбольный манеж, рассчитанный на 33 тысячи зрителей, будет соответствовать стандартам ФИФА. Оригинальное архитектурное решение, современная начинка. Общая площадь застройки составит примерно 48 тысяч квадратных метров. Что касается плавательного бассейна – он будет вмещать порядка 6 тысяч человек и отвечать всем требованиям международной федерации плавания.

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
С 2007 года мы начали работать с Китайской Народной Республикой по освоению средств международной технической помощи. По сути, это безвозмездные ресурсы, которые выделяются Беларуси. На горизонте 12 лет у нас уже есть 8 завершенных проектов на 125 млн долларов, но акцептованные суммы на 95 млн. Суммарно за 12 лет мы обеспечили выборку общей китайской техпомощи на 225 млн долларов.

По двум нашим будущим знаковым спортивным объектам китайской стороной зарезервировано 235 млн, это чтобы понять масштабы и сопоставить за 12 лет: практически идентичная сумма, которая будет использована на двух объектах, но суммарно это полмиллиарда долларов.

Согласно договоренностям, генеральным подрядчиком станет китайская компания. Её по итогам конкурса определит профильное китайское министерство. При этом для выполнения субподрядных работ будут привлекаться белорусские строительные организации. К тому же при строительстве максимально используют отечественные материалы. После реализации этих масштабных проектов Беларусь сможет рассчитывать на проведение еще большего количества международных спортивных стартов. А для Китая эти объекты станут визитной карточкой страны в Европе.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Крутой
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Национальный футбольный стадион и бассейн будут построены по международным стандартам к 2023 году,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Событий будет много!» Какие национальные праздники запланированы в августе в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика