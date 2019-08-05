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«Событий будет много!» Какие национальные праздники запланированы в августе в Минске
Источник материала: СТВ
Дни каких культур пройдут запланированы в Минске, рассказали в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
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Дни каких культур пройдут запланированы в Минске, рассказали в программе «Большой город». Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:10...
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