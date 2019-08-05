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В Вилейском районе перебегавшего дорогу мальчика задело зеркалом машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа примерно в полвторого дня неподалёку от деревни Сосенка Вилейского района ребёнка зацепило зеркалом машины.
Как
38-летний водитель иномарки двигался в сторону посёлка Нарочь и заметил выбежавшего на дорогу ребёнка. Водитель сумел не сбить мальчика, выехав на встречную полосу, однако полностью избежать ДТП не получилось.
Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Речицком районе 3-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину.
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Новости Беларуси. 4 августа примерно в полвторого дня неподалёку от деревни Сосенка Вилейского района ребёнка зацепило зеркалом машины. Как сообщает УГАИ УВД...
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