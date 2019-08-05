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Это нужно видеть: Telegram-бот, который добавляет на фото грозный ОМОН

06.08.2019 15:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-ботом, который на любую фотографию добавляет суровый отряд ОМОНа. Даже на котов и корги. Его название — FreeOmon

На разработку обратил внимание пользователь Twitter'a с никнеймом «Анатолий Ноготочки», передает «Медуза». Бот создали в России. Скорее всего, он стал ответом на массовые задержания во время протестов, которые связаны с выборами Мосгордуму. Принцип работы бота крайне прост: достаточно отправить снимок — и алгоритм выдает его обновленную версию. Правда, сейчас число желающих обрабатывать фото зашкаливает: программа просит ждать очереди из-за проблем с нагрузкой.

Пользователи Twitter'a испытали алгоритм в действии. Они отправили силовиков в космос, на битву со «Мстителями» и внедрили их в мем неверный «парень». Посмотрите, что получилось:

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