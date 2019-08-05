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Это нужно видеть: Telegram-бот, который добавляет на фото грозный ОМОН
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-ботом, который на любую фотографию добавляет суровый отряд ОМОНа. Даже на котов и корги. Его название —
На разработку обратил внимание пользователь Twitter'a с никнеймом «Анатолий Ноготочки»,
Пользователи Twitter'a испытали алгоритм в действии. Они отправили силовиков в космос, на битву со «Мстителями» и внедрили их в мем неверный «парень». Посмотрите, что получилось:
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