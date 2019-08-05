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В Узденском районе аптека работает полдня в неделю. Сельсовет: Это нормально

06.08.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель прислал фотографию необычного графика работы аптеки в агрогородке Озеро Узденского района. Если верить вывеске, она открыта полдня в неделю. В сельсовете сказали, что «это нормальный график и местные жители не жалуются».


Читатель прислал фотографию необычного графика работы аптеки в агрогородке Озеро Узденский район.

— Внезапно разболелся зуб. Боль была такой невыносимой, что не спал всю ночь. Утром поехал в соседний агрогородок в аптеку за обезболивающими, — рассказывает житель одной из деревень Узденского района Николай. — Приезжаю, а на двери написано, что аптека работает только в четверг с 10.00 до 15.00. И это не шутка, дверь оказалась закрытой.

В Озерском сельсовете сказали, что такой график работы аптеки совершенно нормальный и местные жители не жалуются.

— Человек, который там работал, находится в декретном отпуске, — пояснили в сельсовете. — Аптека вообще не работала длительный период по той простой причине, что в агрогородке нет фармацевта. Центральная аптека у нас в Узде. Вопрос этот нужно было как-то решить, в том числе и потому, что пенсионеры и инвалиды должны получать льготные лекарства. Поэтому решили, что из Узды будут приезжать специалисты один раз в неделю и привозить по заказам все необходимое. Все жители довольны.

К слову, в агрогородке Озеро живет больше тысячи человек. Но аптека обслуживает не только этот населенный пункт, но и соседние.

— Она одна на сельсовет, — сказали в сельсовете. — До ближайшей аптеки от Озера километров 10. До минской Курасовщины, где полно аптек, 20 минут езды.

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Читатель прислал фотографию необычного графика работы аптеки в агрогородке Озеро.
 
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