«ПСЖ» предложил «МЮ», «Реалу» и «Ювентусу» арендовать Неймара. Но пока безуспешно

Источник материала: Tut.by

«ПСЖ» предложил «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Ювентусу» взять Неймара, который больше не хочет играть за команду, в аренду, однако ни один из этих топ-клубов не начал переговоры с игроком, пишет sports.ru со ссылкой на sport.es.



Неймар. Фото: Reuters

Первым клубом, с которым связывался «ПСЖ», был «Реал» (в Париже считают, что мадридский клуб хотел бы приобрести игрока, которого хочет видеть в своем составе «Барселона»). Однако Неймар мечтает играть за каталонский клуб и даже не рассматривает возможность перехода в «Реал».

«Ювентус» был готов рассмотреть вариант с переходом Неймара, однако и итальянский клуб не устраивает бразильца.

Также стало известно, что «ПСЖ» предложил «МЮ» взять Неймара в аренду за 20 млн евро, однако английский клуб отказал из-за неподъемной зарплаты бразильца.

Пока Неймар рассматривает лишь возможность возвращения в «Барселону» и уверен, что клуб сделает предложение «ПСЖ» в ближайшее время.