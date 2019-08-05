ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПСЖ» предложил «МЮ», «Реалу» и «Ювентусу» арендовать Неймара. Но пока безуспешно

06.08.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«ПСЖ» предложил «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Ювентусу» взять Неймара, который больше не хочет играть за команду, в аренду, однако ни один из этих топ-клубов не начал переговоры с игроком, пишет sports.ru со ссылкой на sport.es.


Неймар. Фото: Reuters

Первым клубом, с которым связывался «ПСЖ», был «Реал» (в Париже считают, что мадридский клуб хотел бы приобрести игрока, которого хочет видеть в своем составе «Барселона»). Однако Неймар мечтает играть за каталонский клуб и даже не рассматривает возможность перехода в «Реал».

«Ювентус» был готов рассмотреть вариант с переходом Неймара, однако и итальянский клуб не устраивает бразильца.

Также стало известно, что «ПСЖ» предложил «МЮ» взять Неймара в аренду за 20 млн евро, однако английский клуб отказал из-за неподъемной зарплаты бразильца.

Пока Неймар рассматривает лишь возможность возвращения в «Барселону» и уверен, что клуб сделает предложение «ПСЖ» в ближайшее время.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа возможная дата выборов президента Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика