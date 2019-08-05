О взыскании задолженностей с обязанных лиц

Источник материала: Пинский Вестник

Состоялось очередное заседание координационного совета по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». На повестку дня был вынесен вопрос о порядке и своевременности осуществления удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов обязанных лиц, а также перечисления их взыскателям.

О соблюдении нанимателями законодательства Республики Беларусь в части порядка своевременности осуществления удержаний из заработной платы обязанных лиц по исполнительным документам о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и перечисления их взыскателям рассказала заведующий сектором отдела принудительного исполнения Пинского района и г. Пинска Маргарита ФЕРАПОНТОВА.

– Основной ошибкой бухгалтеров при производстве удержаний из заработной платы обязанных лиц является несоблюдение установленного процента удержания по исполнительным документам о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, – отмечает Маргарита Игоревна, – а также неправильное распределение взысканных денежных средств между взыскателями, несоблюдение очередности удовлетворения требований о взыскании по исполнительным листам.

Положительным примером выполнения требований Декрета № 18 является деятельность ОАО «Кузлитмаш», филиала «Дорожно-строительное управление № 8», сектора спорта и туризма горисполкома, филиала «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника».

По результатам проверки бухгалтерий УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ», ООО «Металл», ЧУПТП «Соло-Пинск» и некоторых других предприятий и организаций установлен срок для устранения выявленных нарушений и недостатков, в противном случае будет разрешен вопрос об административной ответственности должностного лица в соответствии с частью 3 статьи 24.9 «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Отделом принудительного исполнения Пинского района и г. Пинска была разработана понятная и подробная инструкция для бухгалтеров «Удержания из заработка по исполнительным документам о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». Памятки были направлены в адрес предприятий, где работают обязанные лица.

Кстати. Организация не имеет права отказать в приеме на работу граждан, направленных государственной службой занятости, которая сообщает суду о трудоустройстве обязанного лица. Исполнительный лист на этого человека направляется судом по месту работы. Бухгалтерия предприятия производит удержание денежных средств из зарплаты горе-родителя тому учреждению, которое содержит его сына или дочь. Сегодня сумма ежемесячного возмещения средств на содержание одного ребенка составляет от 256,96 до 273,25 рубля плюс задолженность за минувшие годы, если она имеется. Обязанному лицу должно оставаться не менее 30 процентов от заработанного. О прогулах «трудоустроенных жизнью» кадровики предприятий информируют органы внутренних дел. Если в течение трех месяцев их собралось не менее десяти, такой работник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая за уклонение от возмещения расходов на содержание детей предусматривает наказание в виде исправительных работ ограничения свободы.

По состоянию на 30 июня с.г. обязанных лиц в г. Пинске 237 человек. Процент взыскания за июнь текущего года составляет 51,23 %.

Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ