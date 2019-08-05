Слоним готовится к Дню белорусской письменности

Источник материала: Аргументы и факты

Заместитель премьер-министра Беларусь Игорь ПЕТРИШЕНКО обратил внимание на необходимость тщательной подготовки города Слонима и агрогородка Жировичи к проведению праздника, «чтобы сделать этот праздник для жителей Слонима и Слонимского района, его гостей самым запоминающимся событием».

Центральными событиями праздника станут торжественные церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей Национальной литературной премии.

С 31 августа по 1 сентября пройдут фестиваль книги и прессы, итоговый этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Также писатели обсудят актуальные вопросы современного книжного дела за круглым столом.