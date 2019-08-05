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Слоним готовится к Дню белорусской письменности

06.08.2019 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Слоним готовится к Дню белорусской письменности
Фото из открытых источников

Заместитель премьер-министра Беларусь Игорь ПЕТРИШЕНКО обратил внимание на необходимость тщательной подготовки города Слонима и агрогородка Жировичи к проведению праздника, «чтобы сделать этот праздник для жителей Слонима и Слонимского района, его гостей самым запоминающимся событием».

Слоним готовится к Дню белорусской письменности Город Иваново передал Слониму эстафету Дня белорусской письменности

Центральными событиями праздника станут торжественные церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей Национальной литературной премии.

С 31 августа по 1 сентября пройдут фестиваль книги и прессы, итоговый этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Также писатели обсудят актуальные вопросы современного книжного дела за круглым столом.

 
 
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