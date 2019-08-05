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Фальсификации никто не отменял: наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов
Источник материала: Партизан
На выборы в Палату представителей и Совет Республики, которые пройдут в ноябре текущего года, будет потрачено около 23 млн рублей, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 6 августа перед заседанием ЦИК.
на избирательном участке в Гродно, архивное фото
"Хочу обратить внимание, что финансирование увеличено на один миллион рублей по сравнению с выборами 2016 года. Это связано с ростом зарплат по стране", — сказала Ермошина.
По ее словам, по 2 сентября включительно должны быть сформированы окружные и областные избирательные комиссии. После формирования комиссий кандидаты в депутаты смогут начать подавать документы. "Первый такой документ — о регистрации инициативной группы", — сказала Ермошина.
Отвечая на вопрос
Ермошина также сообщила, что сегодня утром МИД Беларуси направил письма с приглашением наблюдать за выборами в стране в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС.
"ЦИК направит приглашения позже коллегам нашим за рубежом и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее", — сказала Ермошина. По ее словам, ЦИК планирует пригласить коллег из стран СНГ, а также Грузии и Украины.
Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября 2019 года.
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На выборы в Палату представителей и Совет Республики, которые пройдут в ноябре текущего года, будет потрачено около 23 млн рублей, сообщила журналистам...
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