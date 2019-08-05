Фальсификации никто не отменял: наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов





на избирательном участке в Гродно , архивное фото





"Хочу обратить внимание, что финансирование увеличено на один миллион рублей по сравнению с выборами 2016 года. Это связано с ростом зарплат по стране", — сказала Ермошина.





По ее словам, по 2 сентября включительно должны быть сформированы окружные и областные избирательные комиссии. После формирования комиссий кандидаты в депутаты смогут начать подавать документы. "Первый такой документ — о регистрации инициативной группы", — сказала Ермошина.





БелаПАН , сделает ли ЦИК рекомендацию избирательным комиссиям при подсчете голосов показывать бюллетени наблюдателям на участке, как это рекомендует ОБСЕ, Ермошина сказала: "Рекомендации ОБСЕ нами выполняются. Но часть рекомендаций, в том числе и та, о которой вы спрашиваете, может быть выполнена и учтена только нормами закона. ЦИК не вправе принимать подобные постановления". Отвечая на вопрос, сделает ли ЦИК рекомендацию избирательным комиссиям при подсчете голосов показывать бюллетени наблюдателям на участке, как это рекомендует ОБСЕ, Ермошина сказала: "Рекомендации ОБСЕ нами выполняются. Но часть рекомендаций, в том числе и та, о которой вы спрашиваете, может быть выполнена и учтена только нормами закона. ЦИК не вправе принимать подобные постановления".





Ермошина также сообщила, что сегодня утром МИД Беларуси направил письма с приглашением наблюдать за выборами в стране в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС.









"ЦИК направит приглашения позже коллегам нашим за рубежом и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее", — сказала Ермошина. По ее словам, ЦИК планирует пригласить коллег из стран СНГ, а также Грузии и Украины.





Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября 2019 года.