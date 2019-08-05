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Фальсификации никто не отменял: наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов

06.08.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На выборы в Палату представителей и Совет Республики, которые пройдут в ноябре текущего года, будет потрачено около 23 млн рублей, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 6 августа перед заседанием ЦИК.


на избирательном участке в Гродно, архивное фото

"Хочу обратить внимание, что финансирование увеличено на один миллион рублей по сравнению с выборами 2016 года. Это связано с ростом зарплат по стране", — сказала Ермошина.

По ее словам, по 2 сентября включительно должны быть сформированы окружные и областные избирательные комиссии. После формирования комиссий кандидаты в депутаты смогут начать подавать документы. "Первый такой документ — о регистрации инициативной группы", — сказала Ермошина.

Отвечая на вопрос БелаПАН, сделает ли ЦИК рекомендацию избирательным комиссиям при подсчете голосов показывать бюллетени наблюдателям на участке, как это рекомендует ОБСЕ, Ермошина сказала: "Рекомендации ОБСЕ нами выполняются. Но часть рекомендаций, в том числе и та, о которой вы спрашиваете, может быть выполнена и учтена только нормами закона. ЦИК не вправе принимать подобные постановления".

Ермошина также сообщила, что сегодня утром МИД Беларуси направил письма с приглашением наблюдать за выборами в стране в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС.


"ЦИК направит приглашения позже коллегам нашим за рубежом и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее", — сказала Ермошина. По ее словам, ЦИК планирует пригласить коллег из стран СНГ, а также Грузии и Украины.

Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября 2019 года.
 
Теги: Гродно
 
 
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На выборы в Палату представителей и Совет Республики, которые пройдут в ноябре текущего года, будет потрачено около 23 млн рублей, сообщила журналистам...
 
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