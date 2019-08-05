В ОАО «Бабушкино подворье» убирают и при включенных фарах комбайнов

Источник материала: Новости Хотимска

Все, приехали. Редакционный «Жигулёнок» основательно сел, казалось бы, на первый взгляд, не на такой уж большой колдобине по пути на поле, где шла уборка ячменя. Говорила ж мне мама, чтобы рассчитывал силы соизмеримо своим или техническим возможностям. Одна пара сапог на троих проблему освобождения автомобиля из грязевого плена не решила. Ладно, потом вытащат, иначе автомобили с зерном не объедут. Вместе с главным агрономом ОАО «Бабушкино подворье» Александром Хромченко и главным бухгалтером, а по совместительству ответственным за идеологическую работу хозяйства, Зинаидой Гудовой двигаемся к комбайнам своим ходом.

На вопрос, сможет ли вырвавшийся вперед по общему намолоту зерна и рапса Александр Поправко к концу рабочего дня (5 августа, авт.) выйти на рубеж в 1000 тонн, а на утро у него было 887 тонн, мои, так сказать, товарищи по несчастью, расставили акценты. Во-первых, в понятие рабочий день нужно вкладывать уборку зерновых до 10 часов вечера, а то прихватывают и больше. Комбайнеры и водители работают при включенных фарах техники, и режут, как они образно выразились, до последней возможности. В эти дни недели утром выпадает обильная роса, поэтому выезжают на поля исходя из ситуации, а вот вечером установившаяся погода позволяет задерживаться в поле. В день общими усилиями убирается чуть более 100 гектаров, или 4,2-4,4% площадей. Если все пройдет без форс-мажорных обстоятельств, то в сроки для окончания уборки зерновых, названные на днях министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько (10-12 дней, авт.) сельхозпредприятию уложиться вполне по силам.

Во-вторых, намолотить в понедельник недостающие до тысячи 113 тонн будет архисложно, учитывая какие участки убираются. В наиболее урожайный по намолотам день, Александр Поправко отгрузил на зерноток 92 тонны зерна. Во вторник же рекордная планка будет покорена.

И здесь же Александр Хромченко делает ссылку. Передовой комбайнер эту уборочную начинал с озимого рапса (намолотил 162,4 тонн маслосемян, авт.), поэтому позже включился в зерновой клин. Другими словами, не будь этого, сегодня было бы известно имя «тысячника». Не забываем, что параллельным курсом идет Николай Подберезкин из ОАО «Октябрь-Березки». Хотите верьте, хотите нет, но забелышинцы из известных только им источников, подсчитывают намолоты Николая и его помощника. Другое дело, насколько они достоверны. Такая вот закручивается спираль интриги.

Пока главный идеолог хозяйства Зинаида Гудова интересуется ходом уборки у Александра Поправко, его самочувствием, я задаю себе в сотый раз, а может в сто первый, вопрос: «В чем сила твоя, Александр Иванович?».

Отвечая на него, он рассказывает о нюансах, определенных тонкостях в работе. Например, пробил колесо. На его замену у него ушло 40 минут, у другого – времени на порядок больше. Как он тонко подметил, надо быть ужом, чтобы при подготовке комбайна к работе пролезть во все доступные щели.

К сегодняшнему дню в хозяйстве четыре экипажа намолотили 800 и более тонн зерна и рапса. Среди них Михаил Глушенков и Николай Нестеренко, Петр Сидорин и Дмитрий Баев, Василий Авдюшко и Александр Потеенко. Пройдена половина пути, намолочено почти 4000 тонн зерна, госзаказ по продаже рапса, зерновых культур не только выполнен, но и перевыполнен. Смогут ли аграрии взять со второй половины площадей столько же зерна? Здесь не любят летать в облаках. Все же яровые будут похуже озимых. Впрочем, обычно на зернофураж для животноводческой отрасли, которая дает основную долю прибыли, засыпается порядка четырех тысяч тонн. И они будут, а это гарантия обеспечения животных кормами и, следовательно, получение устойчивых надоев и привесов.





Александр Лейчинский.

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