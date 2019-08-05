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В ОАО «Бабушкино подворье» убирают и при включенных фарах комбайнов
06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Все, приехали. Редакционный «Жигулёнок» основательно сел, казалось бы, на первый взгляд, не на такой уж большой колдобине по пути на поле, где шла уборка ячменя. Говорила ж мне мама, чтобы рассчитывал силы соизмеримо своим или техническим возможностям. Одна пара сапог на троих проблему освобождения автомобиля из грязевого плена не решила. Ладно, потом вытащат, иначе автомобили с зерном не объедут. Вместе с главным агрономом ОАО «Бабушкино подворье» Александром Хромченко и главным бухгалтером, а по совместительству ответственным за идеологическую работу хозяйства, Зинаидой Гудовой двигаемся к комбайнам своим ходом.
На вопрос, сможет ли вырвавшийся вперед по общему намолоту зерна и рапса Александр Поправко к концу рабочего дня (5 августа, авт.) выйти на рубеж в 1000 тонн, а на утро у него было 887 тонн, мои, так сказать, товарищи по несчастью, расставили акценты. Во-первых, в понятие рабочий день нужно вкладывать уборку зерновых до 10 часов вечера, а то прихватывают и больше. Комбайнеры и водители работают при включенных фарах техники, и режут, как они образно выразились, до последней возможности. В эти дни недели утром выпадает обильная роса, поэтому выезжают на поля исходя из ситуации, а вот вечером установившаяся погода позволяет задерживаться в поле. В день общими усилиями убирается чуть более 100 гектаров, или 4,2-4,4% площадей. Если все пройдет без форс-мажорных обстоятельств, то в сроки для окончания уборки зерновых, названные на днях министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько (10-12 дней, авт.) сельхозпредприятию уложиться вполне по силам.
Александр Лейчинский.
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Все, приехали. Редакционный «Жигулёнок» основательно сел, казалось бы, на первый взгляд, не на такой уж большой колдобине по пути на поле, где шла уборка ячменя....
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