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Владимир Ашитко на уборке льна демонстрирует высокий профессионализм

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сегодня вся страна следит за уборочной страдой. Там намолотили тысячу, там перевезли тысячу. Награды, награды… А мы давайте перекинемся на льняные поля. Не будем забывать, что благодаря труженикам нашего льнозавода при подведении итогов областного соревнования неоднократно в числе лучших по выращиванию этой культуры признавался и район. Знают нас и в республике.
Работы по уборке льна идут полным ходом. Вытереблена вся засеянная площадь, а это 1100 гектаров. И если в мае и начале лета о будущем урожае на льнозаводе говорили скромно, то теперь настроение более оптимистичное. Хотя, здесь в силе остается утверждение, что лен рождается дважды. Теперь все зависит от так называемых «августовских рос».
Если провести параллель с «тысячниками» на уборке зерновых, то у льноводов на тереблении свои «сотники». Вытеребить лен на площади 100 гектаров – признак высокого профессионализма. Эту планку удалось преодолеть Владимиру Ашитко. Как он говорит, мог бы и больше, но ведь и товарищи не дремали. Почти столько же на счету у Анатолия Иванущака, Евгения Минченко, Виктора Савлюкова. Высокая выработка у Василия Ефременко, Дмитрия Максименко, других трактористов-машинистов.
Александр Лейчинский.
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Сегодня вся страна следит за уборочной страдой. Там намолотили тысячу, там перевезли тысячу. Награды, награды… А мы давайте перекинемся на льняные поля. Не будем...
 
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