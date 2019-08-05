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Владимир Ашитко на уборке льна демонстрирует высокий профессионализм
06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сегодня вся страна следит за уборочной страдой. Там намолотили тысячу, там перевезли тысячу. Награды, награды… А мы давайте перекинемся на льняные поля. Не будем забывать, что благодаря труженикам нашего льнозавода при подведении итогов областного соревнования неоднократно в числе лучших по выращиванию этой культуры признавался и район. Знают нас и в республике.
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Сегодня вся страна следит за уборочной страдой. Там намолотили тысячу, там перевезли тысячу. Награды, награды… А мы давайте перекинемся на льняные поля. Не будем...
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