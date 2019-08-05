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Житель Барановичей просил взять телефоны в рассрочку, а потом продавал их в интернете

06.08.2019 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Барановичей мошенническим путем завладел мобильными телефонами на сумму больше 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

19-летний юноша несколько месяцев — с июня по декабрь 2018 года — просил разных людей (лично или через знакомых) покупать в салонах сотовой связи мобильные телефоны в рассрочку. При этом он обещал выплачивать их стоимость.

Всего в деле насчитывается 128 эпизодов, когда парень завладел имуществом юрлиц — общая сумма составила свыше 60 тысяч рублей. Дважды обвиняемый оформил товары в рассрочку на свое имя. Впоследствии он продавал мобильные телефоны в интернете по ценам ниже рыночных.

Действия жителя Баранович квалифицировали по части 4 статьи 209 (мошенничество) УК РБ. Его заключили под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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19-летний юноша несколько месяцев просил разных людей покупать в салонах сотовой связи мобильные телефоны в рассрочку. Дважды он оформил телефоны на себя.
 
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