Житель Барановичей просил взять телефоны в рассрочку, а потом продавал их в интернете

Источник материала: Tut.by

Житель Барановичей мошенническим путем завладел мобильными телефонами на сумму больше 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

19-летний юноша несколько месяцев — с июня по декабрь 2018 года — просил разных людей (лично или через знакомых) покупать в салонах сотовой связи мобильные телефоны в рассрочку. При этом он обещал выплачивать их стоимость.

Всего в деле насчитывается 128 эпизодов, когда парень завладел имуществом юрлиц — общая сумма составила свыше 60 тысяч рублей. Дважды обвиняемый оформил товары в рассрочку на свое имя. Впоследствии он продавал мобильные телефоны в интернете по ценам ниже рыночных.

Действия жителя Баранович квалифицировали по части 4 статьи 209 (мошенничество) УК РБ. Его заключили под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.