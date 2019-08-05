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В Слуцке «Фольксваген» сбил 14-летнюю девочку — пострадавшая в больнице
06.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке на улице Ивановского вечером 5 августа автомобиль «Фольксваген» сбил девятиклассницу. 14-летняя девочка с травмами доставлена в больницу. Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту
— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:20. Автомобилем управляла 21-летняя девушка. По улице Ивановского она ехала со стороны Магистральной в направлении улицы Чехова. По предварительной версии, школьница внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем и не была обозначена светоотражающими элементами.
По словам Ирины Сапуновой, пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы с ушибленно-рваными ранами лица и ушибом поясничного отдела позвоночника.
— Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям обратить особое внимание на то, как их дети проводят свой досуг. Особенно в темное время суток, — подчеркнула Ирина Сапунова.
Сергей Есманович
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В Слуцке на улице Ивановского вечером 5 августа автомобиль «Фольксваген» сбил девятиклассницу. 14-летняя девочка с травмами доставлена в больницу.
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