В Слуцке «Фольксваген» сбил 14-летнюю девочку — пострадавшая в больнице

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке на улице Ивановского вечером 5 августа автомобиль «Фольксваген» сбил девятиклассницу. 14-летняя девочка с травмами доставлена в больницу. Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY :

— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:20. Автомобилем управляла 21-летняя девушка. По улице Ивановского она ехала со стороны Магистральной в направлении улицы Чехова. По предварительной версии, школьница внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем и не была обозначена светоотражающими элементами.

По словам Ирины Сапуновой, пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы с ушибленно-рваными ранами лица и ушибом поясничного отдела позвоночника.

— Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям обратить особое внимание на то, как их дети проводят свой досуг. Особенно в темное время суток, — подчеркнула Ирина Сапунова.

Сергей Есманович

Фото: Светлана Курейчик