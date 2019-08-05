38 организаций района не установили кассово-суммирующие аппараты

Источник материала: Горецкий вестник

38 организаций Горецкого района не установили средство контроля налоговых органов. С 1 сентября 2019 года прием наличных денежных средств организациями с использованием кассовых суммирующих аппаратов на территории города Горки допускается только с использованием кассовых суммирующих аппаратов с установленным средством контроля налоговых органов.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Горецкому району