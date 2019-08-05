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38 организаций района не установили кассово-суммирующие аппараты
06.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
38 организаций Горецкого района не установили средство контроля налоговых органов. С 1 сентября 2019 года прием наличных денежных средств организациями с использованием кассовых суммирующих аппаратов на территории города Горки допускается только с использованием кассовых суммирующих аппаратов с установленным средством контроля налоговых органов.
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Горецкому району
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38 организаций Горецкого района не установили средство контроля налоговых органов. С 1 сентября 2019 года прием наличных денежных средств организациями с...
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