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Долг белорусской экономики по валютным кредитам снова превысил 10 миллиардов долларов

06.08.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Долг белорусской экономики по валютным кредитам снова превысил 10 миллиардов долларов

В июне текущего года задолженность белоруской экономики перед коммерческими банками в иностранной валюте увеличилась на 378,4 млн долларов (3,8%) и достигла 10, 31 млрд долларов.

Это максимальное значение с мая 2017 года. По данным Национального банка РБ, увеличение задолженности было профинансировано из средств банков, задолженность которых за июнь снизилась по отношению к маю на 353,7 млн долларов (18,1%) – до 1,601 млрд долларов, пишет select.by.

В наибольшей степени в июне увеличилась задолженность в иностранной валюте предприятий частного сектора: на 264,6 млн. долларов (7,2%). Она составила на 1 июля 3 926,4 млн. долларов. В июне 2018 года также наблюдался рост данной задолженности, хотя и не столь значительный. То есть, наблюдаемый рост носит сезонный характер, и, возможно, связан с сельскохозяйственными работами.

Валютная задолженность государственных коммерческих предприятий в июне увеличилась по сравнению с маем на 94,7 млн долларов (1,4%) – до 5,493 млрд долларов. Но в июне прошлого года данная задолженность снижалась.

Задолженность небанковских финансовых организаций в июне поднялась довольно скромно: на 19,5 млн долларов (2,3%) ,достигнув 872,4 млн долларов.

Задолженность экономики РБ в белорусских рублях в июне увеличилась не столь значительно, как в валюте. Прирост составил всего 325,7 млн. рублей, то есть 1,4%. Валовая величина данной задолженности на 1 июля 2019 года достигла 24,285 млрд рублей.

Большую часть прироста рублевой задолженности обеспечило население, объем банковских кредитов которому в белорусских рублях вырос на 202,1 млн рублей (1,6%) и достиг 12,536 млрд рублей. Здесь в лидерах оказались кредиты на финансирование недвижимости, задолженность по которым увеличилась по сравнению с маем на 114,6 млн рублей (1,5%) и достигла 7,713 млрд рублей.

В то же время, задолженность по потребительским кредитам в июне выросла всего на 85,9 млн рублей (1,8%) – до 4,858 млрд рублей. Тем не менее, прирост оказался немного выше, чем в июне 2018 года, то есть нельзя говорить, что темпы потребительского кредитования в Беларуси замедляются.

 
 
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В июне текущего года задолженность белоруской экономики перед коммерческими банками в иностранной валюте увеличилась на 378,4 млн долларов (3,8%) и достигла 10, 31 млрд...
 
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