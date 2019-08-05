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Польские фанаты подрались с чеченцами из-за сигарет

06.08.2019 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польские полицейские задержали 20 человек, преимущественно россиян чеченского происхождения. Они подрались с польскими фанатами на стоянке торгового центра М1 в Кракове, сообщает rmf24.pl.


Место задержания. Фото: Jacek Skóra / RMF FM

Позже выяснилось, что россияне вступили в масштабную драку с хулиганами местного футбольного клуба «Краковия», выступающего в Экстракласе (высшей польской лиге).

Очевидцы отметили огромное количество полицейских машин на стоянке возле центра. Однако вооруженной перестрелки в месте массового скопления людей удалось избежать, несмотря на то, что у части задержанных обнаружили огнестрельное оружие (а также наркотики).

Журналисты сообщают, что стычка между фанатами и чеченцами была связана с незаконной торговлей последних, в том числе сигаретами.

 
 
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Это произошло возле одного из торговых центров Кракова.
 
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