Польские фанаты подрались с чеченцами из-за сигарет

Источник материала: Tut.by

Польские полицейские задержали 20 человек, преимущественно россиян чеченского происхождения. Они подрались с польскими фанатами на стоянке торгового центра М1 в Кракове, сообщает rmf24.pl.



Место задержания. Фото: Jacek Skóra / RMF FM

Позже выяснилось, что россияне вступили в масштабную драку с хулиганами местного футбольного клуба «Краковия», выступающего в Экстракласе (высшей польской лиге).

Очевидцы отметили огромное количество полицейских машин на стоянке возле центра. Однако вооруженной перестрелки в месте массового скопления людей удалось избежать, несмотря на то, что у части задержанных обнаружили огнестрельное оружие (а также наркотики).

Журналисты сообщают, что стычка между фанатами и чеченцами была связана с незаконной торговлей последних, в том числе сигаретами.