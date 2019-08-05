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Польские фанаты подрались с чеченцами из-за сигарет
Источник материала: Tut.by
Польские полицейские задержали 20 человек, преимущественно россиян чеченского происхождения. Они подрались с польскими фанатами на стоянке торгового центра М1 в Кракове,
Позже выяснилось, что россияне вступили в масштабную драку с хулиганами местного футбольного клуба «Краковия», выступающего в Экстракласе (высшей польской лиге).
Очевидцы отметили огромное количество полицейских машин на стоянке возле центра. Однако вооруженной перестрелки в месте массового скопления людей удалось избежать, несмотря на то, что у части задержанных обнаружили огнестрельное оружие (а также наркотики).
Журналисты сообщают, что стычка между фанатами и чеченцами была связана с незаконной торговлей последних, в том числе сигаретами.
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Это произошло возле одного из торговых центров Кракова.
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