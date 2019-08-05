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Спасатели Брестчины приняли участие в летнем спортивном празднике МЧС и заняли второе место

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Летний спортивный праздник Министерства по чрезвычайным ситуациям прошел 2-4 августа на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.

Спасатели Брестчины приняли участие в летнем спортивном празднике МЧС и заняли второе место

Активное участие в нем приняла и команда Брестского областного УМЧС. Обширная спортивная программа позволила практически каждому выступить в одном или нескольких видах.

Спасатели Брестчины приняли участие в летнем спортивном празднике МЧС и заняли второе место

Помимо различных соревнований на лыжероллерах, участники могли проверить свои силы в плавании, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, бильярде, стрельбе из пневматической винтовки.

Спасатели Брестчины приняли участие в летнем спортивном празднике МЧС и заняли второе место

Кроме этого, организаторы предусмотрели и конкурсную программу: фитнес-эстафету, туристическую полосу, стритбол, состязания лесорубов, конкурс "Крепкий хват", эстафету "Летний биатлон" и другие. Развлекательная программа слета также дала возможность участникам раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать лучшие качества.

 
 
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  Летний спортивный праздник Министерства по чрезвычайным ситуациям прошел 2-4 августа на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. ...
 
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