Спасатели Брестчины приняли участие в летнем спортивном празднике МЧС и заняли второе место

Источник материала: Виртуальный Брест

Летний спортивный праздник Министерства по чрезвычайным ситуациям прошел 2-4 августа на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.





Активное участие в нем приняла и команда Брестского областного УМЧС. Обширная спортивная программа позволила практически каждому выступить в одном или нескольких видах.





Помимо различных соревнований на лыжероллерах, участники могли проверить свои силы в плавании, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, бильярде, стрельбе из пневматической винтовки.





Кроме этого, организаторы предусмотрели и конкурсную программу: фитнес-эстафету, туристическую полосу, стритбол, состязания лесорубов, конкурс "Крепкий хват", эстафету "Летний биатлон" и другие. Развлекательная программа слета также дала возможность участникам раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать лучшие качества.