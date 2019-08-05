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Американский журналист побывал в Ружанском дворце и назвал его «одними из величайших руин Европы»

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Редактор отдела путешествий американского издания The Daily Beast Уильям О’Коннор посетил дворец Сапегов в Ружанах. Своими впечатлениями он поделился в статье, которая вышла под названием: «„Белорусский Версаль“: История разрушенного замка, вмешивающихся в чужие дела аристократов и еврейской промышленной династии».

Американский журналист побывал в Ружанском дворце и назвал его «одними из величайших руин Европы»

О величественных руинах в Ружанах автор узнал случайно. Во время оформления аренды автомобиля в Минске агент предложил ему заехать посмотреть на дворец, если, мол, будет скучно. Ружаны американец посетил после осмотра замков в Мире и Несвиже.

«Ружаны — очаровательный городок с маленькими отштукатуренными зданиями. Руины дворца располагаются на холме, откуда открывается вид на город. После толп в Мире и Несвиже я ожидал нечто подобное и тут. Но, наоборот, я остановился на пустой парковке перед воротами комплекса. Несколько рублей спустя я шел по грунтовой дорожке через заросли травы по колено до элегантных развалин», — написал в своей статье О’Коннор.

Автор пишет о том, что, прогуливаясь по руинам, сложно не оценить величественность дворца. Он назвал развалины дворца «одними из величайших руин Европы, поэтическим напоминанием о событиях, которые раньше всколыхнули весь континент».

«Остатки известняка еще заметны то там, то сям, что позволяет вообразить грандиозные объемы комнат. Здание было широко известно своим театром, в котором могли одновременно выступать до сотни артистов, а также парком с его „дикими“ и скульптурными садами, прудами, гротами и уличным театром. Он был настолько величественен, что 12 сентября 1784 года его посетил король Польши Станислав Август Понятовский. Известно, что после этого он еще несколько раз сюда приезжал, чтобы насладиться театральными постановками», — сообщает своим читателям американский журналист.

Американский журналист побывал в Ружанском дворце и назвал его «одними из величайших руин Европы»

Напомним, Ружанский дворец построили в начале 17 века по заданию великого деятеля ВКЛ Льва Сапеги, создавшего свод законов, первый прообраз Конституции — Статут Великого княжества Литовского. Статут одним из первых в мире декларировал разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. И написан он был, кстати, на старобелорусском языке.

Но при Льве Сапеге это была скорее крепость оборонительного типа, нежели дворец. Славу «белорусского Версаля» дворец заслужил только два столетия спустя, после восстановления под руководством известного тогда Яна Самуэля Беккера. Он спроектировал удивительно красивый дворцово-парковый комплекс, один из красивейших в Европе — и полностью изменил облик замка. Были разобраны две башни, но построены боковые корпуса, в которых разместились картинная галерея, крупнейшая в ВКЛ библиотека, манеж и театр.

Американский журналист побывал в Ружанском дворце и назвал его «одними из величайших руин Европы»

Именно благодаря сохранившимся чертежам архитектора Яна Самуэля Беккера в 2008 году была принята программа восстановления дворца. Полностью отреставрирован центральный корпус, где сегодня размещается музей, разобраны завалы, остановлен процесс разрушения дворца.

 
Теги: Минск
 
 
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  Редактор отдела путешествий американского издания The Daily Beast Уильям О’Коннор посетил дворец Сапегов в Ружанах. Своими впечатлениями он поделился в статье,...
 
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