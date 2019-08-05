ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Каменецкого района похитила деньги с работы

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Каменецкого района, которая присваивала деньги из кассы на работе.

Жительница Каменецкого района похитила деньги с работы

Комментарий сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой

Подозреваемая трудилась начальником одного из сельских отделений почтовой связи. Начала карьеру минувшей осенью по распределению после окончания колледжа. В прошлом месяце молодая руководитель попала в поле зрения правоохранителей.

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной борцами с экономическими преступлениями Каменецкого РОВД, с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу складывала себе в карман. При поверхностном мониторинге несоответствие не выявлялось, так как в рамках одного дня показатели были в норме. Лишь когда с течением времени общая недостача начала расти, руководство проверило приходно-расходные операции за длительный период и обратилось в милицию. За три месяца подозреваемая похитила более 1200 рублей. Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Максимальное наказание, предусмотренное за содеянное – лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается проверка по первому месту работы подозреваемой.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Каменецкого района, которая присваивала деньги из кассы на работе. Комментарий сотрудника УИОС МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
38 организаций района не установили кассово-суммирующие аппараты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика