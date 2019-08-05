Жительница Каменецкого района похитила деньги с работы

Источник материала: Виртуальный Брест

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Каменецкого района, которая присваивала деньги из кассы на работе.





Комментарий сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой

Подозреваемая трудилась начальником одного из сельских отделений почтовой связи. Начала карьеру минувшей осенью по распределению после окончания колледжа. В прошлом месяце молодая руководитель попала в поле зрения правоохранителей.

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной борцами с экономическими преступлениями Каменецкого РОВД, с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу складывала себе в карман. При поверхностном мониторинге несоответствие не выявлялось, так как в рамках одного дня показатели были в норме. Лишь когда с течением времени общая недостача начала расти, руководство проверило приходно-расходные операции за длительный период и обратилось в милицию. За три месяца подозреваемая похитила более 1200 рублей. Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Максимальное наказание, предусмотренное за содеянное – лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается проверка по первому месту работы подозреваемой.