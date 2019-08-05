В Беларуси школьники получат бесплатный доступ на спортобъекты

Источник материала: Виртуальный Брест

Соответствующий Указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Автор фото: Дмитрий ВАСИЛЕВИЧ

Он вносит изменения в Указ № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Теперь школьники и воспитанники спортшкол смогут бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.



«Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физкультурой и спортом», – комментируют Указ в пресс-службе Президента.