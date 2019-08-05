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В Беларуси школьники получат бесплатный доступ на спортобъекты
06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соответствующий Указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Автор фото: Дмитрий ВАСИЛЕВИЧ
Он вносит изменения в Указ № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Теперь школьники и воспитанники спортшкол смогут бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.
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Соответствующий Указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Автор фото: Дмитрий ВАСИЛЕВИЧ Он вносит изменения в Указ № 150 «О некоторых вопросах...
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