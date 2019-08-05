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В Беларуси школьники получат бесплатный доступ на спортобъекты

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соответствующий Указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси школьники получат бесплатный доступ на спортобъекты

Автор фото: Дмитрий ВАСИЛЕВИЧ

Он вносит изменения в Указ № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Теперь школьники и воспитанники спортшкол смогут бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.

«Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физкультурой и спортом», – комментируют Указ в пресс-службе Президента.

 
 
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  Соответствующий Указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Автор фото: Дмитрий ВАСИЛЕВИЧ Он вносит изменения в Указ № 150 «О некоторых вопросах...
 
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