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Ивацевичи отметят 500-летие 23-25 августа (программа мероприятий)
06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жителей и гостей города ожидают зрелищные массовые мероприятия.
Запланировано праздничное шествие «Арт-парад молодежи», концертная программа исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского района «Пою тебе, мой город», музыкальный фэст с участием фентези-фольк группы «Неврида» (Беларусь), хоровых коллективов из Польши, праздничный концерт белорусского государственного ансамбля «Песняры», концерт группы J:МОРС, эстрадно-танцевальная программа группы ByCity, выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ, районный конкурс «Мисс малютка – 2019», дискотека от Радиус FM (г.Минск) футбольный матч между командами ФК «Ивацевичи» - ФК «Белшина-2» (г.Бобруйск), лазерное шоу, праздничный фейерверк.
В честь Дня города планируется открытие монументально-декоративной скульптуры птицы «Бородатой неясыти».
23 августа (пятница)
Ивацевичский городской Дом культуры
11.00-13.00 – Семинар-тренинг для молодых предпринимателей и руководителей предприятий по созданию брендов и продвижению начинающего бизнеса и стартапов при участии финалистов республиканских конкурсов инновационных проектов
11.00-17.00 – Литературный фестиваль под эгидой ассоциации защиты фэст или фестинтеллектуальной собственности «БелБренд» г. Минск.
Презентация книги А.Зайки «Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны»
Площадка возле Ледовой арены
19.00-21.00 – Музыкальный фест с участием фентези-фольк группы «Неврида» (Беларусь), хоровых коллективов из Польши
21.00-23.00 – Танцевально-развлекательная программа «Ритмы вечернего города»
24 августа (суббота)
9.00 – Торжественный молебен в храме иконы Божией Матери «Державная» (г.Ивацевичи), посвященный 500-летию г.Ивацевичи. Святая Имша благодарности за 500 лет г.Ивацевичи в костеле имени Святых Петра и Павла (г.Ивацевичи)
10.00 – Открытие памятника птице-символу Ивацевичского района бородатой неясыти, площадь возле здания райисполкома
11.00 – Праздничное шествие молодежи района «Арт-парад молодежи», (построение от здания ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи», шествие по ул. Ленина на площадь возле здания райисполкома к главной сценической площадке)
Площадь возле здания райисполкома
12.00-14.00 – Торжественное открытие праздника.
Церемония присуждения звания «Почетный гражданин Ивацевичского района».
Выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ
Праздничный концерт белорусского государственного ансамбля «Песняры»
14.00-15.00 – Выступление молодежной студии «ВООМ» (г. Брест)
15.00-16.30 – Районный конкурс «Мисс малютка – 2019»
16.30-17.30 – Концертная программа отдельных исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского района «Пою тебе, мой город»
18.30-20.00 – Концерт группы «J:МОРС», площадь возле здания райисполкома
Площадка возле Ледовой арены
21.00-22.20 – Эстрадно-танцевальная программа группы «БайСити» (г.Минск)
22.20 – Лазерное шоу, здание Ледовой арены
22.30 – Праздничный фейерверк, пусковая площадка вблизи Ледовой арены
22.30-00.30 – Дискотека от Радиус FM (г.Минск) с участием известного диджея Глеба Глебова
9.00-20.00 – «Городской вернисаж», ул. Ленина:
- выставочные экспозиции и тематические площадки предприятий, организаций, учреждений района;
- город мастеров;
- интерактивные зоны РК ОО «БРСМ» «#Ивацевичиэтомы»;
- детский городок: аттракционы, батуты и др.;
- фотозоны;
- уличные аниматоры;
- полеты на дельтаплане.
Ивацевичский историко-краеведческий музей
14.00-16.00 – Музейный проект «Хочу всё знать о городе, в котором я живу»
Центральная Ивацевичская библиотека им. П.Пестрака
15.00-16.30 – Праздник книги «Читающий город», площадка возле здания Центральной библиотеки
Площадка возле Ивацевичского ГДК
15.00-18.00 – Пленэр художников «Мой любимый город»
25 августа (воскресенье)
Стадион «Кленовка арена»
14.30 – Выступление оркестра военной комендатуры, г. Барановичи.
15.00 – Футбольный матч между командами ФК «Ивацевичи» - ФК «Белшина-2» (г.Бобруйск),
15.45-16.00 – Показательные выступления военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, г. Брест.
Выставка оружия, вариантов формы одежды и экипировки личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, г.Брест.
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Жителей и гостей города ожидают зрелищные массовые мероприятия. Запланировано праздничное шествие «Арт-парад молодежи», концертная программа исполнителей и...
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