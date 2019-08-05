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Ивацевичи отметят 500-летие 23-25 августа (программа мероприятий)

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жителей и гостей города ожидают зрелищные массовые мероприятия.

Ивацевичи отметят 500-летие 23-25 августа (программа мероприятий)

Запланировано праздничное шествие «Арт-парад молодежи», концертная программа исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского района «Пою тебе, мой город», музыкальный фэст с участием фентези-фольк группы «Неврида» (Беларусь), хоровых коллективов из Польши, праздничный концерт белорусского государственного ансамбля «Песняры», концерт группы J:МОРС, эстрадно-танцевальная программа группы ByCity, выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ, районный конкурс «Мисс малютка – 2019», дискотека от Радиус FM (г.Минск) футбольный матч между командами ФК «Ивацевичи» - ФК «Белшина-2» (г.Бобруйск), лазерное шоу, праздничный фейерверк.

В честь Дня города планируется открытие монументально-декоративной скульптуры птицы «Бородатой неясыти».

23 августа (пятница)

Ивацевичский городской Дом культуры

11.00-13.00 – Семинар-тренинг для молодых предпринимателей и руководителей предприятий по созданию брендов и продвижению начинающего бизнеса и стартапов при участии финалистов республиканских конкурсов инновационных проектов

11.00-17.00 – Литературный фестиваль под эгидой ассоциации защиты фэст или фестинтеллектуальной собственности «БелБренд» г. Минск.

Презентация книги А.Зайки «Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны»

Площадка возле Ледовой арены

19.00-21.00 – Музыкальный фест с участием фентези-фольк группы «Неврида» (Беларусь), хоровых коллективов из Польши

21.00-23.00 – Танцевально-развлекательная программа «Ритмы вечернего города»

24 августа (суббота)

9.00 – Торжественный молебен в храме иконы Божией Матери «Державная» (г.Ивацевичи), посвященный 500-летию г.Ивацевичи. Святая Имша благодарности за 500 лет г.Ивацевичи в костеле имени Святых Петра и Павла (г.Ивацевичи)

10.00 – Открытие памятника птице-символу Ивацевичского района бородатой неясыти, площадь возле здания райисполкома

11.00 – Праздничное шествие молодежи района «Арт-парад молодежи», (построение от здания ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи», шествие по ул. Ленина на площадь возле здания райисполкома к главной сценической площадке)

Площадь возле здания райисполкома

12.00-14.00 – Торжественное открытие праздника.

Церемония присуждения звания «Почетный гражданин Ивацевичского района».

Выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ

Праздничный концерт белорусского государственного ансамбля «Песняры»

14.00-15.00 – Выступление молодежной студии «ВООМ» (г. Брест)

15.00-16.30 – Районный конкурс «Мисс малютка – 2019»

16.30-17.30 – Концертная программа отдельных исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского района «Пою тебе, мой город»

18.30-20.00 – Концерт группы «J:МОРС», площадь возле здания райисполкома

Площадка возле Ледовой арены

21.00-22.20 – Эстрадно-танцевальная программа группы «БайСити» (г.Минск)

22.20 – Лазерное шоу, здание Ледовой арены

22.30 – Праздничный фейерверк, пусковая площадка вблизи Ледовой арены

22.30-00.30 – Дискотека от Радиус FM (г.Минск) с участием известного диджея Глеба Глебова

9.00-20.00 – «Городской вернисаж», ул. Ленина:

- выставочные экспозиции и тематические площадки предприятий, организаций, учреждений района;

- город мастеров;

- интерактивные зоны РК ОО «БРСМ» «#Ивацевичиэтомы»;

- детский городок: аттракционы, батуты и др.;

- фотозоны;

- уличные аниматоры;

- полеты на дельтаплане.

Ивацевичский историко-краеведческий музей

14.00-16.00 – Музейный проект «Хочу всё знать о городе, в котором я живу»

Центральная Ивацевичская библиотека им. П.Пестрака

15.00-16.30 – Праздник книги «Читающий город», площадка возле здания Центральной библиотеки

Площадка возле Ивацевичского ГДК

15.00-18.00 – Пленэр художников «Мой любимый город»

25 августа (воскресенье)

Стадион «Кленовка арена»

14.30 – Выступление оркестра военной комендатуры, г. Барановичи.

15.00 – Футбольный матч между командами ФК «Ивацевичи» - ФК «Белшина-2» (г.Бобруйск),

15.45-16.00 – Показательные выступления военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, г. Брест

Выставка оружия, вариантов формы одежды и экипировки личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, г.Брест. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Жителей и гостей города ожидают зрелищные массовые мероприятия. Запланировано праздничное шествие «Арт-парад молодежи», концертная программа исполнителей и...
 
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