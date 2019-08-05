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С 7 по 17 августа будет проходить акция «ГОСТЕХОСМОТР»

06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежедневно ГАИ анализирует причины роста ДТП. Одна из них – технические неисправности транспортных средств. В этом году произошло 8 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

С 7 по 17 августа будет проходить акция «ГОСТЕХОСМОТР»

В связи с ростом происшествий из-за технических неполадок автомобилей МВД инициировало проведение профилактического мероприятия «ГОСТЕХОСМОТР».

 
 
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  Ежедневно ГАИ анализирует причины роста ДТП. Одна из них – технические неисправности транспортных средств. В этом году произошло 8 таких аварий, в которых 3...
 
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