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С 7 по 17 августа будет проходить акция «ГОСТЕХОСМОТР»
06.08.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ежедневно
В связи с ростом происшествий из-за технических неполадок автомобилей МВД инициировало проведение профилактического мероприятия «ГОСТЕХОСМОТР».
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