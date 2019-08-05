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Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 сентября

06.08.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 сентября

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики на парламентских выборах в Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно. Об этом на заседании ЦИК сообщила ее председатель Лидия Ермошина.

Сегодня в Минске состоялось заседание Центральной комиссии, на котором, в частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики. «С 9 сентября по 8 октября включительно пройдет выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. С 9 по 13 октября — регистрация», — сказала председатель Центризбиркома. Она напомнила, что выборы в верхнюю палату парламента не предусматривают проведения агитации.

Выборы членов Совета Республики намечены на 7 ноября. Лидия Ермошина напомнила, что эту дату озвучил глава государства в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию. «Она совершенно согласуется с нашими традициями. В этот день во всех областных центрах и в Минске состоятся заседания депутатов местных Советов базового уровня, где будут избраны по восемь членов Совета Республики», — пояснила председатель ЦИК.

Как сообщалось, глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики на парламентских выборах в Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно. Об этом на...
 
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