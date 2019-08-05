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В Австрии окончательно решили судьбу дома Гитлера

06.08.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение о судьбе дома, где родился и жил до трех лет Гитлер. Государство его национализировало, пишет «Дойче Велле».


После многолетних споров с его бывшей владелицей судьба дома в австрийском городе Браунау-на-Инне, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, решена окончательно. Верховная судебная палата Австрии еще раз подтвердила правомочность закона о национализации дома, который был принят в 2016 году, и одновременно отменила решение низшей судебной инстанции о выплате его бывшей владелице компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы — мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор. Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования «дома Гитлера» в целях пропаганды идей национал-социализма.

Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты. 68-летняя женщина обратилась в суд: она требовала полтора миллиона евро, учитывая, как формулировал ее адвокат, «особое историческое значение» дома. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, но высшая инстанция сейчас это решение отменила.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн рассказал в интервью информационному агентству dpa, что дом кардинально перестроят. Как именно, пока неизвестно: сначала будет проведен архитектурный конкурс. Сносить дом вряд ли будут, так как он является памятником архитектуры XVII века.

 
 
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Речь идет о доме, где родился Гитлер.
 
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