Источник материала: Новости Волковыска

С 7 по 17 августа по инициативе МВД Беларуси пройдет профилактическое мероприятие «ГОСТЕХОСМОТР». В различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. Главная цель мероприятия – привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии.

В этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тыс. фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тыс. водителей.

Как отметил вриод начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, за прошлый год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых – на 74%. В этом году произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

Согласно КоАП, за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.