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БМЗ сократил чистый убыток по МСФО в 2018г на 11,2%

06.08.2019 16:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Чистый убыток ОАО "Белорусский металлургический завод" (БМЗ) по международным стандартам финотчетности (МСФО) в 2018 году составил Br147,45 млн ($72,6 млн по текущего курсу – ИФ), сократившись на 11,2% по сравнению с 2017 годом, сообщается в опубликованной отчетности компании.

Убыток БМЗ до налогообложения по итогам 2018 года составил Br203 млн, что на 19% меньше, чем в 2017 году. Валовая прибыль выросла на 11,4% и составила Br643,4 млн.

С учетом эффекта от переоценки основных средств в сумме Br461,1 млн общий совокупный доход БМЗ в 2018 году составил Br224,1 млн против убытка на Br142,2 млн в 2017 году.

По данным отчетности, показатель EBITDA в 2018 году составил Br416 млн, увеличившись на 42,5%.

Выручка БМЗ в 2018 году выросла на 35,3% до Br3,72 млрд, в том числе выручка от реализации основного вида продукции – металлопроката составила Br1,3 млрд (рост на 54,8%).

В структуре выручки на долю дальнего зарубежья пришлось Br2,2 млрд (рост на 35%), России – Br0,74 млрд (рост на 23,3%), внутреннего рынка – Br479,5 млн (рост на 13%).

Себестоимость продукции выросла на 33,5% до Br3,07 млрд, в том числе затраты на материалы – Br1,94 млд (рост на 54%), на электроэнергию и топливо – Br493,3 млрд (рост на 11,4%).

"Руководство Группы основываясь на маркетинговых прогнозах в стратегии на 2019 год предусмотрела диверсификацию продуктового портфеля, в сторону перераспределения объемов продаж на другие рынки по принципу продаж с наибольшей маржинальностью. На отчетную дату Руководство прогнозирует рост основных рынков продаж, что позволит увеличить как объемы реализации, так и цены продаж", - сказано в отчетности.

В документе отмечается, что БМЗ регулярно получает периодическую поддержку от правительства Беларуси. Общая сумма полученных компанией в 2018 году государственных субсидий составила Br24,5 млн против Br42,8 млн в 2017 году.

"В апреле 2019 года материнская компания Группы получила подтверждение намерения поддержки своей деятельности от Министерства промышленности Беларуси", - сказано в отчетности.

В документе также описывается присутствие БМЗ на российском рынке. Так, приходящийся на Россию объем продаж в 2018 году составил 19,9% от общих продаж за 2018 год против 21,9% в 2017 году. Торговая дебиторская задолженность, приходящаяся на РФ, на конец 2018 года составила Br16,3 млн в эквиваленте (снижение на 32,9%), торговая кредиторская задолженность – Br6,6 млн (на 31,3% меньше), кредиты и займы – Br200,8 млн (рост на 6,4%). "При этом руководство на фоне санкций наблюдает признаки восстановления спроса на российском рынке металлопродукции", - сказано в отчетности.

ОАО "Белорусский металлургический завод" является управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания". БМЗ акционирован в 2011 году, 100% акций принадлежат государству.

ОАО "БМЗ является одним из крупнейших металлургических производств в Восточной Европе. В 2018 году предприятие экспортировало более 2 млн тонн продукции более чем на $1,25 млрд (рост на 25,9%). В структуре экспорта продукции БМЗ почти 50% приходится на страны ЕС, доля азиатского региона - 12%, стран СНГ - 24%. Продукция БМЗ поставляется в 66 стран мира.

 
 
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Чистый убыток ОАО "Белорусский металлургический завод" (БМЗ) по международным стандартам финотчетности (МСФО) в 2018 году составил Br147,45 млн ($72,6 млн по текущего курсу...
 
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