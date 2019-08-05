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21 жилой дом продается на аукционе в Калинковичском районе

06.08.2019 16:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

15 августа 2019 года в комитете "Гомельоблимущество" состоится аукцион по продаже жилых домов в Калинковичском районе, сообщили в комитете государственного имущества Гомельоблисполкома.

На аукционные торги выставлен большой выбор жилых домов различного типа и ценовой категории.

В д. Михайловское продается 2 одноэтажных 4-х комнатных жилых дома общей площадью 62 кв. м и 65,9 кв. м.

В аг. Савичи на продажу выставлено 6 одно- и двухэтажных жилых домов общей площадью от 45,9 кв. м до 136,7 кв. м.

В аг. Перетрутовский Воротын есть возможность приобрести 5 жилых домов общей площадью от 78,9 кв. м до 124,1 кв. м.

6 жилых домов выставлено на торги в д. Бобровичи общей площадью от 105,1 кв. м до 124,3 кв. м.

В аг. Домановичи продается одноэтажный 11-ти комнатный блокированный жилой дом, общей площадью 424,8 кв. м, а в аг. Горочичи 4-х комнатный блокированный жилой дом общей площадью 69,2 кв. м.

Подробную информацию по каждому объекту можно найти на сайте комитета "Гомельоблимущество", а также позвонив по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 70-38-49, 70-36-43.

Документы для участия в аукционе можно подать до 13 августа 2019 года включительно.

 
Теги: Гомель
 
 
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15 августа 2019 года в комитете "Гомельоблимущество" состоится аукцион по продаже жилых домов в Калинковичском районе, сообщили в комитете государственного...
 
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