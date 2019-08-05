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Лукашенко сравнил Бакиева с беркутом и собрался к нему с вином в гости на плов

06.08.2019 16:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел встречу с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым по случаю его 70-летнего юбилея, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, поводом для встречи стал 70-летний юбилей Бакиева, который он отметил несколько дней назад.

"Белорусский лидер во Дворце Независимости тепло поздравил Курманбека Бакиева, преподнес символичные подарки - картину "Охота кочевников с беркутом" - собирательный образ, в котором соединены и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Степной орел или беркут - особый символ в миропонимании кочевников. Юбиляру президент также подарил кортик и букет белорусских цветов", - отметили в пресс-службе.

"Это же моя страна… Кони, беркуты…", - отреагировал Бакиев, увидев картину.

"Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа", - заметил Лукашенко.

Экс-президент Кыргызстана  поблагодарил главу белорусского государства за подарки. "Мы все и придем к тебе на день рождения. Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино - с нас!", - продолжил президент Беларуси.

В свою очередь Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. "Сам буду делать. От и до", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы, у рабочего кабинета президента Беларуси  Лукашенко и Бакиев остановились возле государственных флагов Беларуси и Кыргызстана, которые были представлены не в привычном исполнении, а в виде голограммы. "Это наши айтишники сделали. Сегодня у нас день белорусско-кыргызской дружбы в честь твоего юбилея", - отметил глава белорусского государства.

По окончании поздравительной части Лукашенко и Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы.

Бывший президент Кыргызстана Бакиев после смены власти в республике в апреле 2010 года покинул страну и с тех пор проживает в Беларуси. Также в Беларуси находится его младший брат, экс-руководитель президентской охраны Жаныбек Бакиев. Братья заочно осуждены в Кыргызстане по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений. Экс-президент Бакиев приговорен к 30 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его брат приговорен к пожизненному заключению.

По неофициальным данным в Беларуси также находится старший сын экс-президента Кыргызстана Марат Бакиев, который до апреля 2010 года занимал высокий пост в спецслужбе Кыргызстана. Он был осужден за участие в подавлении демонстрации 7 апреля 2010 года. Суд заочно приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Выдачи Бакиевых Кыргызстан добивается в течение последних лет, белорусская сторона отказывает в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.

В СМИ Беларуси и Кыргызстана периодически появляются публикации о проживании экс-президента Бакиева и его семьи в Минске, где они, якобы, имеют собственный бизнес.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел встречу с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым по случаю его 70-летнего юбилея, сообщила...
 
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