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Массовую проверку техосмотра проведет ГАИ с 7 по 17 августа

06.08.2019 16:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники ГАИ с 7 по 17 августа проверят автомобили по всей Беларуси на наличие допуска к участию в дорожном движении.

"В этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тыс. фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тыс. водителей", - сообщили в МВД.

Как отметил временно исполняющим обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, за прошлый год в Беларуси на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых – на 74%. В этом году произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

Согласно КоАП, за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ = 25,5). В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

 
 
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Сотрудники ГАИ с 7 по 17 августа проверят автомобили по всей Беларуси на наличие допуска к участию в дорожном движении. "В этом году сотрудники ГАИ выявили более 195...
 
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