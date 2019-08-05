В каких районах Минска самый высокий риск подцепить клеща

Источник материала: Интерфакс

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что сезон клещевой активности в разгаре, в связи с этим опубликована карта города, на которой отмечены очаги обитания этого паукообразного.

По данным ведомства, больше всего клещей на северо-востоке, еще одна точка, где были обнаружены паразиты, находится на юго-западе:

Лесной массив в границах Цнянского водохранилища — деревни Цна — МКАД — ул. Мирошниченко;

лесополоса на ул. Калиновского;

лесополоса на ул. Тикоцкого;

лесополоса у станции метро "Восток";

лесной массив в Степянке;

лесной массив в Дражне.

фруктовый сад на улице Рафиева;

"По результатам энтомологического мониторинга в Минске за 7 месяцев 2019 года численность иксодовых клещей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза", - отмечают санэпидемиологи. Снижению численности клещей способствовало проведение необходимого комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это покос травы, уборка валежника и др., в том числе проведение противоклещевых обработок. Общая площадь данных обработок составила 303 га.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если это произошло, можно почитать здесь .