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В каких районах Минска самый высокий риск подцепить клеща

06.08.2019 16:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что сезон клещевой активности в разгаре, в связи с этим опубликована карта города, на которой отмечены очаги обитания этого паукообразного.

По данным ведомства, больше всего клещей на северо-востоке, еще одна точка, где были обнаружены паразиты, находится на юго-западе:

  • Лесной массив в границах Цнянского водохранилища — деревни Цна — МКАД — ул. Мирошниченко;
  • лесополоса на ул. Калиновского;
  • лесополоса на ул. Тикоцкого;
  • лесополоса у станции метро "Восток";
  • лесной массив в Степянке;
  • лесной массив в Дражне.
  • фруктовый сад на улице Рафиева;

"По результатам энтомологического мониторинга в Минске за 7 месяцев 2019 года численность иксодовых клещей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза", - отмечают санэпидемиологи. Снижению численности клещей способствовало проведение необходимого комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это покос травы, уборка валежника и др., в том числе проведение противоклещевых обработок. Общая площадь данных обработок составила 303 га.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если это произошло, можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что сезон клещевой активности в разгаре, в связи с этим опубликована карта города, на которой отмечены...
 
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