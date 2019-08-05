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В каких районах Минска самый высокий риск подцепить клеща
Источник материала: Интерфакс
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что сезон клещевой активности в разгаре, в связи с этим опубликована
По данным ведомства, больше всего клещей на северо-востоке, еще одна точка, где были обнаружены паразиты, находится на юго-западе:
"По результатам энтомологического мониторинга в Минске за 7 месяцев 2019 года численность иксодовых клещей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза", - отмечают санэпидемиологи. Снижению численности клещей способствовало проведение необходимого комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это покос травы, уборка валежника и др., в том числе проведение противоклещевых обработок. Общая площадь данных обработок составила 303 га.
Как защититься от укуса клеща и что делать, если это произошло, можно почитать
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Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что сезон клещевой активности в разгаре, в связи с этим опубликована карта города, на которой отмечены...
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