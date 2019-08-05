ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кубке мира БСБ Банк по художественной гимнастике выступят спортсменки из 36 стран

06.08.2019 15:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Новый Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей, 112 впервые станет местом проведения этапа Кубка мира БСБ Банк.

На Кубке мира БСБ Банк по художественной гимнастике выступят спортсменки из 36 стран
"Меняется площадка, но не меняется то, что уже стало визитной карточкой наших соревнований: представительный состав участниц, отличная организация и доброжелательная атмосфера", - подчеркивают организаторы.

С 16 по 18 августа в Минске выступят 230 гимнасток из 36 стран. Беларусь представят Екатерина Галкина, Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях - Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.

"Совсем недавно мы восхищались нашими спортсменками на II Европейских играх, где белоруски завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали – и вот новая долгожданная встреча", - отметили организаторы Кубка.

Кроме белорусок за награды этапа Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике будут бороться многие звездные гимнастки. Среди них многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, двукратная чемпионка II Европейских игр, призер чемпионатов мира, победительница многоборья прошлого минского этапа израильтянка Линой Ашрам, призеры чемпионата мира Невиана Владинова и Боряна Калейн из Болгарии, итальянки Милена Бальдассари и Александра Аджирджикулезе, японка Кахо Минагава, украинка Влада Никольченко. Высочайшим уровень соревнований будет и в групповых упражнениях, где конкуренцию двукратным победительницам II Европейских игр белорускам постараются составить команды России, Украины, Италии, Болгарии, Азербайджана и Японии.

На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала 7 наград, и нет сомнений, что в этот раз наши спортсменки порадуют своих болельщиков. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный. 

Генеральный партнер соревнований: ЗАО "БСБ Банк"

Официальные партнеры: РУП "Национальный аэропорт "Минск", ООО "Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ", СООО "БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри", питьевая вода BONAQUA.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей, 112 впервые станет местом проведения этапа Кубка мира БСБ Банк. "Меняется площадка, но не меняется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа праздничных мероприятий ко Дню строителя в гп. Красносельский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика