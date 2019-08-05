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На Кубке мира БСБ Банк по художественной гимнастике выступят спортсменки из 36 стран
Источник материала: Интерфакс
Новый Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей, 112 впервые станет местом проведения этапа Кубка мира БСБ Банк.
С 16 по 18 августа в Минске выступят 230 гимнасток из 36 стран. Беларусь представят Екатерина Галкина, Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях - Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.
"Совсем недавно мы восхищались нашими спортсменками на II Европейских играх, где белоруски завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали – и вот новая долгожданная встреча", - отметили организаторы Кубка.
Кроме белорусок за награды этапа Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике будут бороться многие звездные гимнастки. Среди них многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, двукратная чемпионка II Европейских игр, призер чемпионатов мира, победительница многоборья прошлого минского этапа израильтянка Линой Ашрам, призеры чемпионата мира Невиана Владинова и Боряна Калейн из Болгарии, итальянки Милена Бальдассари и Александра Аджирджикулезе, японка Кахо Минагава, украинка Влада Никольченко. Высочайшим уровень соревнований будет и в групповых упражнениях, где конкуренцию двукратным победительницам II Европейских игр белорускам постараются составить команды России, Украины, Италии, Болгарии, Азербайджана и Японии.
На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала 7 наград, и нет сомнений, что в этот раз наши спортсменки порадуют своих болельщиков. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.
Генеральный партнер соревнований: ЗАО "БСБ Банк"
Официальные партнеры: РУП "Национальный аэропорт "Минск", ООО "Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ", СООО "БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри", питьевая вода BONAQUA.
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Новый Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей, 112 впервые станет местом проведения этапа Кубка мира БСБ Банк. "Меняется площадка, но не меняется...
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