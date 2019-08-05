На Кубке мира БСБ Банк по художественной гимнастике выступят спортсменки из 36 стран

Источник материала: Интерфакс

Новый Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей, 112 впервые станет местом проведения этапа Кубка мира БСБ Банк.



"Меняется площадка, но не меняется то, что уже стало визитной карточкой наших соревнований: представительный состав участниц, отличная организация и доброжелательная атмосфера", - подчеркивают организаторы.

С 16 по 18 августа в Минске выступят 230 гимнасток из 36 стран. Беларусь представят Екатерина Галкина, Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях - Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.

"Совсем недавно мы восхищались нашими спортсменками на II Европейских играх, где белоруски завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали – и вот новая долгожданная встреча", - отметили организаторы Кубка.

Кроме белорусок за награды этапа Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике будут бороться многие звездные гимнастки. Среди них многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, двукратная чемпионка II Европейских игр, призер чемпионатов мира, победительница многоборья прошлого минского этапа израильтянка Линой Ашрам, призеры чемпионата мира Невиана Владинова и Боряна Калейн из Болгарии, итальянки Милена Бальдассари и Александра Аджирджикулезе, японка Кахо Минагава, украинка Влада Никольченко. Высочайшим уровень соревнований будет и в групповых упражнениях, где конкуренцию двукратным победительницам II Европейских игр белорускам постараются составить команды России, Украины, Италии, Болгарии, Азербайджана и Японии.

На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала 7 наград, и нет сомнений, что в этот раз наши спортсменки порадуют своих болельщиков. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.

Генеральный партнер соревнований: ЗАО "БСБ Банк"

Официальные партнеры: РУП "Национальный аэропорт "Минск", ООО "Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ", СООО "БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри", питьевая вода BONAQUA.