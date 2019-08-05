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Милые ежики, забавные куницы и лисята. Врачи рассказали, как защититься от бешенства

06.08.2019 14:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Даже совсем безобидные на первый взгляд животные, например, кошечки и собачки, могут стать причиной заболевания бешенством. Как избежать смертельной болезни и что надо делать в первые минуты, часы и дни после того, как произошел контакт с незнакомым животным, рассказали белорусские врачи.

"Никаких 40 уколов в живот делать не надо. Сейчас уже совсем другой подход медицины. Мы проводим шесть уколов антирабической вакциной внутримышечно, если есть хоть малейшая опасность заражения бешенством. Потому что это смертельное заболевание, которое можно предотвратить, но нельзя вылечить", - рассказал доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Николай Голобородько на пресс-конференции в Минске во вторник.

Заразиться бешенством можно при любом контакте с животным:  укусы, слюни животного, его когти – все это представляет опасность.

По словам медиков, подавляющее большинство случаев бешенства удается предотвратить, благодаря постоянно проводимой вакцинации среди животных и ранней профилактике заболевания среди людей.

Самое важное – обратиться к врачу в первые же сутки. Доктор направит пациента на уколы иммуноглобулина или на прохождение антирабических прививок. За животным, если возможно, наблюдают еще 10 дней. Если за этот период животное умерло, принято считать, что оно наверняка заражено. Если же оно живо, здорово и прекрасно себя чувствует, врач может принять решение сократить курс лечения с шести прививок до трех.

"Но это может сделать только врач, никто другой. Самостоятельно сокращать процедуры нельзя", - отметил Голобородько.

Что может сделать сам человек после укуса животного до того, как попадет к врачу? Хорошо промыть рану водой, можно с хозяйственным мылом, обработать ее йодом или другим подобным средством.

Специалисты призывают обязательно вакцинировать домашних животных, даже если они не бывают на улице.

"За первое полугодие зарегистрировано 62 случая заболевания бешенством у домашних животных", - отметила заведующий отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич.

Медики также просят просвещать детей в вопросах профилактики бешенства. Учить их не контактировать с чужими животными и сразу же сообщать взрослым, если таковой контакт имел место.

Особенно опасны дикие животные, забегающие на подворья, не боящиеся людей и ведущие себя необычным образом: слишком пассивно, или, напротив, сверхагрессивно. Важно помнить, что здоровое дикое животное будет стараться всячески избегать контакта с человеком, а не стремиться к нему.

Согласно мировой статистике чаще всего бешенство животных регистрируется у домашних собак. В Европе нередки случаи бешенства летучих мышей. Однако в Беларуси не представляют серьезной опасности ни те, ни другие. Собаки – прежде всего, из-за обязательной проводимой ежегодной вакцинации.

 
Теги: Минск
 
 
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Даже совсем безобидные на первый взгляд животные, например, кошечки и собачки, могут стать причиной заболевания бешенством. Как избежать смертельной болезни и что...
 
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