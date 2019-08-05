ГАИ 10 дней будет массово проверять техосмотр по всей Беларуси

С 7 по 17 августа Госавтоинспекция проведет акцию «Гостехосмотр», в рамках которой по всей Беларуси пройдут массовые проверки наличия допуска автомобиля.

Причиной проверок стала увеличение происшествий, вызванных техническими неисправностями в автомобилях, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она призвала водителей подойти к техосмотру со всей ответственностью.

По данным ГАИ, в 2019 году произошло 8 аварий, связанных с неисправностью машин, в результате три человека погибли и еще 27 пострадали, сообщает БелТА.

С начала года было выявлено более 195 тыс. автомобилей без техосмотра (более 75 тыс. водителей попались дважды в течение года).