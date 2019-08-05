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ГАИ 10 дней будет массово проверять техосмотр по всей Беларуси

06.08.2019 17:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 7 по 17 августа Госавтоинспекция проведет акцию «Гостехосмотр», в рамках которой по всей Беларуси пройдут массовые проверки наличия допуска автомобиля.

Причиной проверок стала увеличение происшествий, вызванных техническими неисправностями в автомобилях, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она призвала водителей подойти к техосмотру со всей ответственностью.

По данным ГАИ, в 2019 году произошло 8 аварий, связанных с неисправностью машин, в результате три человека погибли и еще 27 пострадали, сообщает БелТА.

С начала года было выявлено более 195 тыс. автомобилей без техосмотра (более 75 тыс. водителей попались дважды в течение года).

Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых), пишут Naviny.by.

 
 
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С 7 по 17 августа Госавтоинспекция проведет акцию «Гостехосмотр», в рамках которой по всей Беларуси пройдут массовые проверки наличия допуска автомобиля.
 
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