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ГАИ 10 дней будет массово проверять техосмотр по всей Беларуси
Источник материала: БДГ
С 7 по 17 августа Госавтоинспекция проведет акцию «Гостехосмотр», в рамках которой по всей Беларуси пройдут массовые проверки наличия допуска автомобиля.
Причиной проверок стала увеличение происшествий, вызванных техническими неисправностями в автомобилях, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Она призвала водителей подойти к техосмотру со всей ответственностью.
По данным ГАИ, в 2019 году произошло 8 аварий, связанных с неисправностью машин, в результате три человека погибли и еще 27 пострадали,
С начала года было выявлено более 195 тыс. автомобилей без техосмотра (более 75 тыс. водителей попались дважды в течение года).
Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых),
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С 7 по 17 августа Госавтоинспекция проведет акцию «Гостехосмотр», в рамках которой по всей Беларуси пройдут массовые проверки наличия допуска автомобиля.
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