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ОффТОП: в Гродно задержали сутенера (ВИДЕО)

06.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Сотрудники правоохранительных органов вычислили жителя Гродно, который вербовал девушек для оказания интим-услуг. Смотрите на видео, как задерживали сутенера.

Задержание происходило при поддержке силовых структур, 37-летний гродненец уже дал признательные показания.

Нашли жителя областного центра во время мониторинга интернета – он предлагал сексуальные услуги 27-летней девушки за деньги мужчинам. Саму девушку позже допросили, и она рассказала, что познакомилась с сутенером, когда искала работу. Он представился директором фирмы и предложил ей оказывать интим-услуги клиентам, девушка согласилась ввиду тяжелого материального положения.

«Бизнес-схема» была проста – заработок делился пополам. Сам же сутенер сознался, что потерпевшая – не единственная девушка, которую он приобщил к занятию проституцией. Установлено, что в преступную деятельность было вовлечено не менее десяти девушек.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов вычислили жителя Гродно, который вербовал девушек для оказания интим-услуг. Смотрите на видео, как...
 
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