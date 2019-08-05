ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?

06.08.2019 17:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Прошлый век был богат на таланты. Одной из ярких представительниц мира киноискусства была британская актриса Вивьен Ли. Девушка была эффектная, целеустремлённая и хотевшая прожить свою жизнь самостоятельно, а не по наставлениям родителей.

Сразу после завершения учёбы в закрытом пансионате при монастыре она поступила в Королевскую Академию Драматических искусств, а немного позже – вышла замуж за адвоката Герберта Ли Холмана, в 19 лет родив ему дочь Сюзанну Фаррингтон. Именно о Сюзанне и пойдёт речь.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

Фаррингтон родилась 12 октября 1933 года на месяц раньше срока. Вскоре после её появления на свет Вивьен решила покинуть семью, чтобы воплотить свои мечты. В итоге Сюзанна осталась жить с отцом, который занимался воспитанием дочери вместе с матерью Вивьен Гертрудой.

В доме Герберта были служанки, повара и няни, так что юная Сюзанна не испытывала недостатка в заботе, за ней всегда мог кто-нибудь присмотреть. Однако девочке хотелось, чтобы именно мама уделяла ей больше внимания. Вивьен не могла себе этого позволить, ведь она стремилась стать популярной актрисой. В итоге Сюзанна обиделась на маму.

Вивьен Ли. Она хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов

После начала Второй мировой войны Фарингтон вместе с бабушкой переехала жить в Канаду, где продолжила обучение в монастырской школе в Ванкувере. В Канаде Сюзанна жила со своей тётей.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

Вскоре в жизни Фиррингтон приятное событие обернулось проблемами. К девочке в гости приехала Вивьен, и произошёл взрыв популярности. Сюзанна стала объектом повышенного внимания, а также появились угрозы похищения дочери Вивьен.

В монастырской школе родственников девочки попросили перевести Фаррингтон, поскольку опасались за безопасность других учеников. В итоге Гертруда перевела внучку в дневную школу, а также отменила свои планы и осталась жить вместе с Сюзанной до конца Второй мировой войны.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

Окончив Шерборнскую школу для девочек, Сюзанна, как и её мама, поступила в Королевскую Академию Драматических искусств. Девушка попробовала свои силы в кинематографе, но Холман, который был против того, чтобы его супруга была актрисой, точно также был против, чтобы его дочь шла по стопам матери. В итоге Фаррингтон стала преподавать в Академии косметологии в Найтсбридже.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

В 1950-ых Вивьен Ли стала проявлять больший интерес к жизни дочери. Хотя Сюзанна всё ещё была обижена на мать, она согласилась поехать в путешествие вместе с родителями. За время совместных поездок мать и дочь нашли общий язык. Простив Вивьен, Фаррингтон начала больше общаться с ней. Вскоре они уже были не разлей вода.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

В конце 1957 года Сюзанна вышла замуж за страхового брокера Робина Невилла Фаррингтона, с которым прожила всю жизнь. У них в браке родились трое детей: Невилл, Руперт и Джонатан. Поскольку Сюзанна не по наслышке знала, что такое нехватка родительской любви, она много времени уделяла детям, заботилась о них и помогала им определиться с выбором жизненного пути.

Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

Вивьен была рада внукам, но ко времени их появления у Ли уже были проблемы со здоровьем, поэтому она не смогла в полной мере насладиться общением с детьми Сюзанны.

Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?
Фото: imageshill.ru.net

После смерти матери Фаррингтон продолжила жить спокойной жизнью, редко появляясь на публике. Сюзанна позволила биографам получить доступ к унаследованным ею личным документам Вивьен. Также Фаррингтон присутствовала на открытии музыкальной школы, названной в честь её супруга.

Сюзанна ушла из жизни в 2015 году, когда ей был 81 год. Причина смерти не называлась.

Люди в материале: Вивьен Ли, Герберт Ли Холман, Сюзанна Фаррингтон, Робин Невилл Фаррингтон, Гертруда Робинсон Яки
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлый век был богат на таланты. Одной из ярких представительниц мира киноискусства была британская актриса Вивьен Ли. Девушка была эффектная, целеустремлённая и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужас! 14-летняя девочка вышла в магазин - ее растерзал медведь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика