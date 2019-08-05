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Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

06.08.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О будущем – на одном языке. Первое соглашение молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана уже подписано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Это дорожная карта по развитию сотрудничества. В ней отражен дальнейший план действий для обеих сторон на ближайший год. Так, молодежи предстоят переговоры с IT-компаниями об организации онлайн-курсов по программированию, проведение онлайн-хакатона, посещение технопарков и других инновационных площадок.

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Сегодня у молодых гостей из Узбекистана будет возможность представить и свои проекты.

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Саид Фахрон, программист (Узбекистан):
Я участник проекта Digital generation. Этот проект был направлен на то, что мы собираем лучших участников со всей республики и каждый из них должен был научить как минимум 5-10 учеников. Мое направление – это медиа. Мы хотим сотрудничать с нашими белорусскими партнерами по поводу съемки партнерских видео, сотрудничество именно в плане разработки и монтажа профессиональных видео и рекламных роликов.

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Сотрудничая плотно межгосударственно, мы не можем забывать о молодежи. Вот сегодняшняя площадка – подтверждение этому. И такое интересное и прогрессивное направление, как IT-сфера, должно быть открыто для молодежи обоих государств.

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Визит узбекской молодежной делегации в Минск продлится неделю. А уже в сентябре белорусская сторона посетит Ташкент. Во время этой встречи стороны обсудят организацию стажировок, проведение мастер-классов и онлайн-курсов.

Люди в материале: Саид Фахрон, Александр Кадлубай
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О будущем – на одном языке. Первое соглашение молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана уже подписано, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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