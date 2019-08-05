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Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О будущем – на одном языке. Первое соглашение молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана уже подписано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это дорожная карта по развитию сотрудничества. В ней отражен дальнейший план действий для обеих сторон на ближайший год. Так, молодежи предстоят переговоры с IT-компаниями об организации онлайн-курсов по программированию, проведение онлайн-хакатона, посещение технопарков и других инновационных площадок.
Сегодня у молодых гостей из Узбекистана будет возможность представить и свои проекты.
Саид Фахрон, программист (Узбекистан):
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Визит узбекской молодежной делегации в Минск продлится неделю. А уже в сентябре белорусская сторона посетит Ташкент. Во время этой встречи стороны обсудят организацию стажировок, проведение мастер-классов и онлайн-курсов.
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Новости Беларуси. О будущем – на одном языке. Первое соглашение молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана уже подписано, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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