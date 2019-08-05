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ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра

06.08.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под пристальным вниманием – автомобили без техосмотра. ГАИ начинает усиленную проверку машин на допуск к участию в дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра

С начала 2019 года сотрудники Госавтоинспекции уже выявили более 195 тысяч подобных нарушений. Повторно в течение года за отсутствие ТО задержаны свыше 75 тысяч водителей.

ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра

Проходить обязательную процедуру многие водители прекратили после привязки к техническому осмотру дорожного налога. А с 1 апреля в Беларуси ожидались новые правила взимания транспортного сбора. Предлагались две концепции оплаты: с возможностью погашения гос-пошлины по месяцам и альтернативный вариант – включение в стоимость топлива. С новым порядком решено повременить.

ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра

Александр Цегельник, временно исполняющий обязанности начальника управления УГАИ МВД Беларуси:
МВД планирует совместно с работниками УП «Белтехосмотр» провести декаду гостехосмотр. В обязательном порядке будем проводить сверку с базами данных о прохождении техосмотра и выявлять водителей с поддельными отметками о прохождении техосмотра. Будет усилена работа дорожно-патрульной службы по выявлению таких нарушений и привлечение виновных к административной ответственности. В первый раз в течение года по ч.5 ст.18.12 КоАП штраф от 1 до 3 базовых величин, если нарушение допущено повторно, то от 2 до 5 базовых величин.

ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра

За 2018 год в стране из-за технических неисправностей автомобилей число ДТП увеличилось на 13 %. Выросло и количество погибших в таких авариях. Проверка начнётся завтра и продлится 10 дней.

Люди в материале: Александр Цегельник
 
 
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Новости Беларуси. Под пристальным вниманием – автомобили без техосмотра. ГАИ начинает усиленную проверку машин на допуск к участию в дорожном движении, сообщили...
 
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