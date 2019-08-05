|
ГАИ проведёт акцию по проверке наличия техосмотра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под пристальным вниманием – автомобили без техосмотра. ГАИ начинает усиленную проверку машин на допуск к участию в дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2019 года сотрудники Госавтоинспекции уже выявили более 195 тысяч подобных нарушений. Повторно в течение года за отсутствие ТО задержаны свыше 75 тысяч водителей.
Проходить обязательную процедуру многие водители прекратили после привязки к техническому осмотру дорожного налога. А с 1 апреля в Беларуси ожидались новые правила взимания транспортного сбора. Предлагались две концепции оплаты: с возможностью погашения гос-пошлины по месяцам и альтернативный вариант – включение в стоимость топлива. С новым порядком решено повременить.
Александр Цегельник, временно исполняющий обязанности начальника управления УГАИ МВД Беларуси:
За 2018 год в стране из-за технических неисправностей автомобилей число ДТП увеличилось на 13 %. Выросло и количество погибших в таких авариях. Проверка начнётся завтра и продлится 10 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под пристальным вниманием – автомобили без техосмотра. ГАИ начинает усиленную проверку машин на допуск к участию в дорожном движении, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)