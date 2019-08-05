Лукашенко раскритиковал спортсменов: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко пояснил, почему Минску необходимы футбольный национальный стадион и бассейн международного стандарта.

"Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, — подчеркнул президент на встрече, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске. — Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов".

Александр Лукашенко в этой связи отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей, сообщает пресс-служба президента.

"И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это не гоже", — считает глава государства.

Что касается плавания, Лукашенко заметил, что школа в Беларуси неплохая.

"Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями", — резюмировал президент.