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Лукашенко раскритиковал спортсменов: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились

06.08.2019 17:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко раскритиковал спортсменов: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились

Александр Лукашенко пояснил, почему Минску необходимы футбольный национальный стадион и бассейн международного стандарта.

"Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, — подчеркнул президент на встрече, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске. — Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов". 

Александр Лукашенко в этой связи отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей, сообщает пресс-служба президента.

"И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это не гоже", — считает глава государства. 

Что касается плавания, Лукашенко заметил, что школа в Беларуси неплохая.

"Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями", — резюмировал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко пояснил, почему Минску необходимы футбольный национальный стадион и бассейн международного стандарта.
 
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