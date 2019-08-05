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Декана и трёх педагогов БГУИР судят за кражу денег

06.08.2019 17:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На четырех педагогов из БГУИР завели уголовные дела о присвоении либо растрате, сообщает «БелТА». Их обвиняют в воровстве имущества университета.

Сейчас сотрудников университета судят. Подозревают четверых человек. Первый — декан факультета компьютерного проектирования. Следующие — два замдекана факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации и факультета компьютерных систем и сетей. А вместе с ними — замначальник центра международного сотрудничества вуза.

Педагогов поймали на краже денег университета, которые выдали авансом на командировочные расходы. Речь идет о суммах от 937,48 до 3 560,12 доллара. Если суд посчитает, что они действовали организованной группой, то это чревато им сроком колонии до 12 лет.

 
 
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На четырех педагогов из БГУИР завели уголовные дела о присвоении либо растрате, сообщает «БелТА». Их обвиняют в воровстве имущества университета. Сейчас...
 
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Полымя
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