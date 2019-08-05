Ужас! 14-летняя девочка вышла в магазин - ее растерзал медведь









По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Сейчас проводится расследование, после завершения которого, будет дана оценка действиям местных чиновников по обеспечению безопасности жителей поселка, а также действиям должностных лиц Минприроды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков.









Известно, что девочку нашли на улице, она скончалась от ужасных травм шеи, лица и головы. По словам очевидцев, школьница была почти обезглавлена. Ее лицо было так сильно изуродовано, что даже отец не узнал ее.





И хотя полиция полагает, что нападение совершил волк, местные жители уверены, что это был медведь, поскольку именно следы этого зверя были обнаружены на месте происшествия.





Более того, характер травм, которые получила девочка в результате нападения хищника, тоже указывает на медведя (именно он обычно снимает со своей жертвы скальп).



