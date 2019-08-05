ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ужас! 14-летняя девочка вышла в магазин - ее растерзал медведь

06.08.2019 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в поселке Едва (Республика Коми, РФ). 14-летняя девочка вышла в магазин за шоколадкой и стала жертвой нападения дикого зверя. В Следственном комитете утверждают, что это был волк, хотя местные жители уверены - медведь.



По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас проводится расследование, после завершения которого, будет дана оценка действиям местных чиновников по обеспечению безопасности жителей поселка, а также действиям должностных лиц Минприроды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков.


Известно, что девочку нашли на улице, она скончалась от ужасных травм шеи, лица и головы. По словам очевидцев, школьница была почти обезглавлена. Ее лицо было так сильно изуродовано, что даже отец не узнал ее.

И хотя полиция полагает, что нападение совершил волк, местные жители уверены, что это был медведь, поскольку именно следы этого зверя были обнаружены на месте происшествия. 

Более того, характер травм, которые получила девочка в результате нападения хищника, тоже указывает на медведя (именно он обычно снимает со своей жертвы скальп).
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в поселке Едва (Республика Коми, РФ). 14-летняя девочка вышла в магазин за шоколадкой и стала жертвой нападения дикого зверя. В Следственном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика