ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшая баскетболистка юниорской сборной Беларуси умерла в 18 лет

06.08.2019 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко скоропостижно ушла из жизни 1 августа, сообщает пресс-служба БФБ. Простились с Яной 6 августа на Пашковском кладбище в Могилеве.



Летом 2018 года девушка участвовала в чемпионате мира в Минске в составе сборной Беларуси U-17. Яна принимала участие в чемпионатах Европы U-16 (2017), U-18 (2018) и в Европейском юношеском олимпийском фестивале (2017).

В 2018 году она поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру в спорте.

О причине смерти не сообщается.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко скоропостижно ушла из жизни 1 августа, сообщает пресс-служба БФБ. Простились с Яной 6 августа на Пашковском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика