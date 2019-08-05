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Бывшая баскетболистка юниорской сборной Беларуси умерла в 18 лет
Источник материала: Партизан
Воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко скоропостижно ушла из жизни 1 августа, сообщает пресс-служба БФБ. Простились с Яной 6 августа на Пашковском кладбище в Могилеве.
Летом 2018 года девушка участвовала в чемпионате мира в Минске в составе сборной Беларуси U-17. Яна принимала участие в чемпионатах Европы U-16 (2017), U-18 (2018) и в Европейском юношеском олимпийском фестивале (2017).
В 2018 году она поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру в спорте.
О причине смерти не сообщается.
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Воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко скоропостижно ушла из жизни 1 августа, сообщает пресс-служба БФБ. Простились с Яной 6 августа на Пашковском...
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