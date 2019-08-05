«Ой, Аню переехали». В Гродно продолжают рассматривать дело о необычном ДТП в саду

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжают рассматривать апелляцию по делу о ДТП, которое произошло в питомнике предприятия «Дотишки», что в Вороновском районе — там выращивают садовые деревья. Агроном предприятия, не заметив лежащую в траве садовода, управляя служебным автомобилем, наехала на женщину .



Фото: sk.gov.by

Авария произошло в августе 2018 года. В результате пострадавшая садовод Анна получила тяжкие телесные повреждения и три месяца пробыла в больнице. Суд Вороновского района пришел к выводу, что в действиях водителя имеет место нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством. Женщину приговорили к трем годам «домашней химии» — и лишили прав на пять лет. Предприятие выступало в качестве гражданского ответчика. По решению суда оно должно было выплатить пострадавшей 45 тысяч белорусских рублей. Эту сумму потом предприятие планировало взыскать с агронома Светланы.

Но ни Светлана, ни Анна с решением районного суда не согласились — и подали апелляции. Одна сторона просит суд полностью отменить приговор, вторая настаивает на более строгом наказании для обвиняемой и большей компенсации для потерпевшей.

На первом заседании свидетели рассказывали не только о собственно происшествии в питомнике хозяйства, но и том, что одна из родственниц пострадавшей просила их оговорить обвиняемую: рассказать, мол, они видели, что женщина в момент наезда отвлеклась и поэтому не заметила лежащую в междурядье потерпевшую.

Во вторник, 6 августа, суд продолжил рассмотрение дела. Второе заседание длилось почти 4 часа. Для дачи показаний были вызваны четыре дополнительных свидетеля — садоводы хозяйства, а также независимый судмедэксперт, который по ходатайству стороны защиты проводил дополнительную экспертизу и рассказал суду о характере травм потерпевшей.

На втором заседании аварию рассматривали с точки зрения пассажиров, которые тогда ехали вместе с агрономом.



Светлана (справа). Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Садовод Кристина в момент происшествия находилась на переднем сидении машины. Женщина утверждает, что лежавшую на земле Анну они не заметили из-за высокой травы.

— Мы когда ехали, я еще сказала: «Какие катакомбы! Столько травы наросло». Мы объехали синюю спецовку, которая лежала на пути машины. Мы ее видели. И поехали дальше. Проехали примерно 50 метров. Трава, трава — и автомобиль вдруг сильно подбросило. Оказалось, там лежала Анна. Но мы ее не видели и сразу даже не поняли, что наехали на человека. Потом Надя, которая сидела сзади, повернулась, посмотрела в окно и сказала: «Ой, Аню переехали».

Женщина вспоминает, что машина по междурядью ехала на небольшой скорости и практически сразу же остановилась. Женщины выскочили из машины и увидели, что Анна стоит на четвереньках: пытается самостоятельно подняться, но у нее не получается. Пострадавшую уложили на траву.

— Стали звонить в скорую, а Станиславовна (обвиняемая Светлана. — прим. TUT.BY) позвонила в милицию. Она просила у Ани прощения, на что пострадавшая говорила: «Что вы, Станиславовна, я сама виновата — лежала здесь», — вспоминает еще одна свидетельница.

Суд предлагает женщинам посмотреть на фотографии, сделанные на месте происшествия. Визуально около машины, перед ней и сзади, такой большой травы, о которой говорят практически все свидетели, не видно.

Садоводы поясняют: сначала стали расчищать траву, чтобы положить пострадавшую на землю. Потом растительность, которая лежала в кучах около междурядья, стали раскидывать, чтобы каталка с пострадавшей могла проехать.





— Но здесь же не видно такой огромной травы, как вы описываете. Вы говорите, что трава была высотой 50−70 сантиметров, но клиренс машины всего 22 сантиметра, и на фотографии видно, что трава не достает даже до бампера, — говорит судья.

— Ну так к тому моменту все поубирали и пораскидывали. А вот тут, смотрите, лежит же трава. Как объяснить… Она гурбами такими постоянно лежит в междурядьи и ее отсюда никто никогда не убирает. Так машины по ней и ездят. Просто фотография странно сделана и особо не видно, но мы же там работаем не первый год и знаем, что тогда питомник зарос травой и лебедой. Иная доходила мне до плеч, за ней не были даже видны маленькие деревья, поэтому нас и отправили туда ее пропалывать, — говорит свидетельница.

Примерно час суд и свидетели выясняют, была ли высокой трава и можно ли было увидеть пострадавшую в ней.

Пассажирки «Нивы» говорят, что Анну они не видели и даже не сразу поняли, что наехали на человека.

Только одна свидетельница, та самая родственница потерпевшей, которая якобы всех подговаривала рассказать на суде, что агроном отвлеклась во время наезда на Анну, рассказала, что трава была не более 40 сантиметров высотой — и Анну можно было все-таки заметить. Во всяком случае, женщина утверждает, что видела, где лежит садовод.

— Та трава, которая была в междурядьи, осталась с пятницы. Она была подсохшей и уже утоптанной, — говорит свидетельница.

Также она рассказывает, что заметила, как Светлана, подъезжая к ним, отвлеклась от дороги и посмотрела в сторону. Правда, как оказалось, было это не в момент наезда на садовода, а немного раньше.

В суде также пытались выяснить, является ли междурядье, по которому время от времени ездит сельскохозяйственная техника, дорогой. Представитель потерпевшей говорит о том, что при рассмотрении данного дела надо руководствоваться ПДД, и с классификацией действий обвиняемой, которая была дана во время следствия и судебного разбирательства, он согласен. Юрист также обращает внимание суда на то, что нарушение правил безопасности потерпевшей не доказано: женщина была видна другим садоводам и находилась на открытом участке местности. Адвокат же обвиняемой уверен, что междурядье — это не дорога, поэтому классификация дела неправильная, и просит суд полностью прекратить судебное производство за отсутствием в действиях агронома состава преступления.

Потерпевшая в результате наезда получила третью группу инвалидности, она обращает внимание суда на то, что до сих пор не оправилась от случившегося.

— Ну, как мое здоровье? Я не знаю, как это все описать. У меня четырехлетняя дочь, и я не могу ее взять на руки, потому что все болит и еще полгода нельзя поднимать тяжести. Вот такое мое состояние, — говорит Анна.

Выступил и гражданский ответчик — представитель хозяйства «Дотишки». Здесь не согласны с определенной судом первой инстанции суммой компенсации (45 тысяч рублей, сейчас пострадавшая просит увеличить ее до 50 тысяч) — и просят ее уменьшить. Представитель хозяйства уверена, что потерпевшая сама нарушила требования техники безопасности, так как в хозяйстве есть четкие инструкции, где описано, как и в каком месте могут отдыхать садоводы.

— В междурядье ложиться нельзя. Работникам было много раз об этом сказано. […] Если говорить о том, что этот случай — нарушение ПДД, то тут возникает вопрос: можно ли пешеходу ложиться посередине дороги. Ведь люди так не делают, осознавая всю опасность таких действий. Так почему на поле это делать можно? — говорит представитель хозяйства.

Выступила также обвиняемая.

— Я много раз говорила подчиненным об опасности междурядья. Здесь ездит техника, сады обрабатываются химией. И я была уверена, что там лежать никто не будет. Если бы я только видела Аню, то я бы, конечно, не наехала на нее. Если бы мне кто-то сказал, окликнул бы, какой-то знак подал, что там человек… Но такого вообще не было. Девочек, которые сидели на ведрах дальше, я видела, спецовку объехала, а вот Аню не увидела. Понимаете, я каждый день объезжаю поля — это моя работа. 100 гектаров обойти пешком просто нереально, поэтому я пользуюсь машиной. Но я всегда внимательна и очень ответственно отношусь и к своей работе, и к вождению.

Прокурор отметил, что моральный ущерб может быть уменьшен, но не более чем на 5 тысяч рублей, а к обвиняемой может быть применена амнистия.

Окончательное решение по данному делу суд примет в четверг, 8 августа.