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Создатель контроллера консоли Xbox испек хлеб из древнеегипетских дрожжей

06.08.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Геймдизайнер и физик-любитель Симус Блэкли, известный как создатель контроллера консоли Xbox, рассказал у себя в Twitter о попытке испечь хлеб из дрожжей, содержавшихся в глиняных горшках времен Древнего Египта. Об этом пишет TJournal.


Фото: Симус Блэкли / Twitter

Образцы он собрал в Музее археологии и этнологии Пибоди в Кембридже в середине июля и спустя две недели попробовал испечь из них хлеб.

По словам Блэкли, добыть образцы древних дрожжей удалось благодаря технике стерилизации внутренних пор в керамической посуде, не нарушающей структуры материала. Считается, что эта посуда находилась в ежедневном обращении у хлебопёков и пивоваров того времени.


Фото: Симус Блэкли / Twitter

Блэкли забрал себе один из добытых образцов для изучения. Он уверен, что в этих дрожжах содержатся современные микроорганизмы, но также там скорее всего присутствуют и древние.

Дрожжи используются при выпечке теста — микроорганизмы поедают сахар, образуя углекислый газ, в результате чего тесто «поднимается», а у хлеба образуется сетчато-пористая структура. При приготовлении пива дрожжи отвечают за переработку сахара в алкоголь и за вкусовые оттенки.

Для приготовления хлеба Блэкли использовал свежемолотые ячмень и пшеницу-однозернянку (дикорастущий вид), которых он скормил дрожжам. Спустя неделю получившийся продукт он смешал с водой и нефильтрованным оливковым маслом, а затем испек в печи.


Фото: Симус Блэкли / Twitter

«Аромат невероятный и новый. Он гораздо слаще и богаче, чем у обычного пшеничного теста, к которому мы привыкли. Это большое различие. Корочка легкая и воздушная, особенно для 100% древнего хлеба. Аромат и вкус невероятные. Я растроган. Отличия правда есть, и вы сможете легко это заметить, даже если не разбираетесь в хлебе. Это невероятно волнующе, и я так удивлен, что все сработало», — написал Симус Блэкли.

 
 
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Добыть образцы древних дрожжей удалось благодаря технике стерилизации внутренних пор в керамической посуде, не нарушающей структуры материала.
 
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