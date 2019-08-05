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ЕБРР расширит финансирование водного сектора Беларуси, выделит еще 60 млн евро

06.08.2019 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Совет директоров ЕБРР в начале октября 2019 года рассмотрит выделение Беларуси 60 млн евро на финансирование коммунальных предприятий водоснабжения под гарантию государства, сообщается в материалах ЕБРР.

"Проект является развитием существующего механизма финансирования водохозяйственного сектора Беларуси, предназначенного для инвестиций в водоснабжение и водоотведение", - сказано в сообщении.

Средства ЕБРР направляются на модернизацию объектов водоснабжения/очистки сточных вод, ремонт сетей, модернизацию насосных станций и закупку оборудования для технического обслуживания.

В начале 2018 года ЕБРР принял решение о выдаче кредита на 21 млн евро на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в трех городах Беларуси с общей численностью населения более 400 тыс. человек.

В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более $360 млн, что является лучшим результатом за все время работы в стране.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,46 млрд евро на 114 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начала финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет директоров ЕБРР в начале октября 2019 года рассмотрит выделение Беларуси 60 млн евро на финансирование коммунальных предприятий водоснабжения под гарантию...
 
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