Ширина - меньше двух метров. Как минчане обустроили очень узкую кухню

Источник материала: Tut.by

В старом жилом фонде Минска иногда встречаются необычные планировки квартир. Например, как в этих сталинках с очень узкими кухнями. Представьте, что ширина одной из стен не достигает и двух метров. Как это выглядит и какой ремонт можно сделать в такой кухне — в материале REALTY.TUT.BY.

«Трешка» в сталинке на Чорного, 8



Фото: Куфар. Недвижимость

Несмотря на стандартную площадь в семь метров, кухня в этой сталинке не смотрится просторной. А все потому, что ширина одной из стен всего 1,8 метра. Впрочем, хозяева отлично справились с дизайном и обстановкой своей кухни.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Они отдали предпочтение белому цвету как основному и не прогадали.



Фото: Куфар. Недвижимость

Да и в целом квартира интересная. Деревянный пол во время ремонта был отреставрирован, электропроводка заменена на медную, добавлены розетки и выключатели. А кирпичную кладку на одной из стен так и оставили открытой, придав интерьеру немного лофта.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» в легендарном Красном доме

В легендарном Красном доме, расположенном на пересечении Киселева и Богдановича можно все квартиры считать особенными.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Благодаря потолкам в четыре метра некоторые жильцы обустроили вторые этажи в квартирах. Вот, как в этой, например, здесь.



Фото: Куфар. Недвижимость

Но особенность этой «двушки» не только в надстроенном втором этаже, но и в планировке. Внимательно посмотрите на кухню, ширина которой всего 1,8 метра. Фото того, как она обустроена, к сожалению, нет.



Фото: Куфар. Недвижимость