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Ширина - меньше двух метров. Как минчане обустроили очень узкую кухню
Источник материала: Tut.by
В старом жилом фонде Минска иногда встречаются необычные планировки квартир. Например, как в этих сталинках с очень узкими кухнями. Представьте, что ширина одной из стен не достигает и двух метров. Как это выглядит и какой ремонт можно сделать в такой кухне — в материале REALTY.TUT.BY.
«Трешка» в сталинке на Чорного, 8
Несмотря на стандартную площадь в семь метров, кухня в этой сталинке не смотрится просторной. А все потому, что ширина одной из стен всего 1,8 метра. Впрочем, хозяева отлично справились с дизайном и обстановкой своей кухни.
Они отдали предпочтение белому цвету как основному и не прогадали.
Да и в целом квартира интересная. Деревянный пол во время ремонта был отреставрирован, электропроводка заменена на медную, добавлены розетки и выключатели. А кирпичную кладку на одной из стен так и оставили открытой, придав интерьеру немного лофта.
«Двушка» в легендарном Красном доме
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Благодаря потолкам в четыре метра некоторые жильцы обустроили вторые этажи в квартирах. Вот, как в этой, например, здесь.
Но особенность этой «двушки» не только в надстроенном втором этаже, но и в планировке. Внимательно посмотрите на кухню, ширина которой всего 1,8 метра. Фото того, как она обустроена, к сожалению, нет.
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Этот пример еще раз доказывает, что важна не столько площадь, сколько грамотный подход.
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