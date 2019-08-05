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Ширина - меньше двух метров. Как минчане обустроили очень узкую кухню

06.08.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В старом жилом фонде Минска иногда встречаются необычные планировки квартир. Например, как в этих сталинках с очень узкими кухнями. Представьте, что ширина одной из стен не достигает и двух метров. Как это выглядит и какой ремонт можно сделать в такой кухне — в материале REALTY.TUT.BY.

«Трешка» в сталинке на Чорного, 8


Фото: Куфар. Недвижимость

Несмотря на стандартную площадь в семь метров, кухня в этой сталинке не смотрится просторной. А все потому, что ширина одной из стен всего 1,8 метра. Впрочем, хозяева отлично справились с дизайном и обстановкой своей кухни.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Они отдали предпочтение белому цвету как основному и не прогадали.


Фото: Куфар. Недвижимость

Да и в целом квартира интересная. Деревянный пол во время ремонта был отреставрирован, электропроводка заменена на медную, добавлены розетки и выключатели. А кирпичную кладку на одной из стен так и оставили открытой, придав интерьеру немного лофта.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» в легендарном Красном доме

В легендарном Красном доме, расположенном на пересечении Киселева и Богдановича можно все квартиры считать особенными.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Благодаря потолкам в четыре метра некоторые жильцы обустроили вторые этажи в квартирах. Вот, как в этой, например, здесь.


Фото: Куфар. Недвижимость

Но особенность этой «двушки» не только в надстроенном втором этаже, но и в планировке. Внимательно посмотрите на кухню, ширина которой всего 1,8 метра. Фото того, как она обустроена, к сожалению, нет.


Фото: Куфар. Недвижимость

 

 
 
 
Теги: Минск
 
 
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