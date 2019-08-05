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Честно о неприятном. Почему полных людей не берут на работу и что с этим делать

06.08.2019 17:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Честно о неприятном. Почему полных людей не берут на работу и что с этим делать

фото: rutube

Давайте сразу оговоримся - прекрасно жить в мире всеобщей терпимости и розовых единорогов, которые не какают.

Прекрасно жить в мире, где найм не привязан к вашему внешнему виду, фигуре, социальным и иным факторам. Но так бывает только в день вручения HR-бренда, когда со сцены все говорят много правильных слов. И ровно эти же эйчары в жизни поступают не так

Итак, вы толстый. Давайте сразу оговорюсь - речь идет о людях старше 35 лет и больше 54 размера. И вы в зоне риска при устройстве на работу. Да, это так. чтобы не говорили вам эйчары. Вероятнее всего, вам после собеседования откажут, никогда не сказав настоящую причину - мы не готовы взять на работу настолько полного человека

Еще раз оговорюсь - я не буду вступать в дискуссию, как это неправильно, а также отвечать на вопросы «а у нас нас бухгалтер 56 размера работает и все счастливы».

Ну отлично, что этот бухгалтер счастлив в компании, которая счастлива от него. Я говорю о том, что происходит в целом. И без всяких нравоучений дам несколько рекомендаций, что делать, если вы большого размера

Я не буду советовать похудеть. Потому что есть миллионы причин, почему вы не худеете. От индивидуальных гормональных особенностей до нежелания - вы нравитесь себе так. И отлично

Но что делать, если вы сейчас ходите на собеседования?

Понять, что в голове эйчаров толстые люди делятся на 2 группы "обаяшка" и "болезненный". Если вы проходите по категории "обаяшка", то никаких проблем с трудоустройством не будет. Если "болезненный, то у нас проблемы.

Давайте я вас научу , как казаться обаяшкой:

- энергия. Вы должны быть энергичным. Много энергичнее, чем человек 46 размера, например. Потому что подсознательно у большинства толстый - медлительный.

- доброжелательность. Улыбайтесь, коммуницируйте. Это вам важнее, чем людям 46 размера на собеседовании. Ни в коем случае никаких заискивающих подхохатываний и заглядываний в глаза - смотрим на человека, улыбаемся, проактивны в разговоре. Потому что в голове у эйчара – «толстый - медлительный и сложный».

- стиль. вы должны быть много ухоженнее, чем люди меньшего размера. Даже если нет денег, то одна вещь сложного кроя, не столько скрывающая размер, сколько показывающая миру - мне в своем весе комфортно, я умею с ним жить и это не  проблема, хорошая прическа, желательны стильные очки. К сожалению, ассоциации «толстый - не любящий себя и больной» - живы. Побороть их можно ухоженностью.

Теперь самое важное: нельзя потеть. Извините за физиологию, но это правда. Ровно по той же ассоциации – «толстый-больной». Люди больших размеров часто потеют. Пожалуйста, купите средство против потения и используйте его перед собеседованием. Да, оно вредно для кожи. Но два часа потерпеть можно - не критично для организма. Никаких платочков, вытирающих пот с лица. Струйка пота на лице полного человека, проходящего собеседования или, простите, темные подтеки в области подмышек и спины - это практически приговор.

Да, повторюсь, то что я написала чудовищно. Да, в нормальном мире так быть не должно. Да, с этим надо бороться. Но борьба - дело долгое. А работа нужна прямо сейчас. Поэтому можете шеймить меня сколь угодно, но тем людям больших размеров, которым отказывают сегодня, помогать нужно тоже сегодня. параллельно борясь с самой ситуацией.

Алена Владимирская

 
 
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Давайте сразу оговоримся - прекрасно жить в мире всеобщей терпимости и розовых единорогов, которые не какают.
 
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