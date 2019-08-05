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Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

06.08.2019 17:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

Доля отечественных продуктов в торговых сетях РФ и раньше была высока, а за пять лет действия продэмбарго ассортимент российских товаров увеличился еще больше.

Опрошенные РИА Новости крупнейшие ретейлеры рассказали, как замещали импорт сыров и фруктов и развивали собственные торговые марки и производство.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Как отметили в пресс-службе «Магнита», доля импортных товаров в ассортименте сети всегда была невысокой. Так, по данным на 31 декабря 2018 года она не превышала 7%. «Прямой импорт розничной сети «Магнит», прежде всего, касается продукции, аналогов которой нет на российском рынке. Ретейлер осуществляет поставки от самих производителей, минуя посредников», – отметили в компании.

Доля товаров российского производства в другой крупной сети – «Ленте» – даже до введения продовольственного эмбарго превышала 90%. «Мы ежегодно расширяем пул российских партнеров, осуществляющих поставки товаров в категории «свежие продукты» в основном за счет региональных поставщиков», – сообщили в «Ленте».

Не отстает и X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В компании отметили, что уже через год после введения продэмбарго доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90% ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100% – например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе.

Сыры и овощи

Традиционно одним из главных «бенефициаров» продовольственных контрсанкций считается российское сыроделие. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), производство сыра в России в 2018 году составило 473 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 37%.

«Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37%, в 2019 году – 16%. В категории «сыры» удачным шагом к импортозамещению стало создание и открытие частных сыроварен на территории РФ, специализирующихся на ремесленной продукции», — рассказали в «Магните». Что же касается рыбы, как отметили в торговой сети, до введения продэмбарго доля ее импорта была незначительной, в настоящее же время компания ничего не импортирует.

Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в РФ в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6%, производство плодов и ягод выросло на 21,9% – до 3,337 миллиона тонн.

В «Магните» доля импорта овощей и фруктов снизилась до 43% в 2018 году с 64% в 2013 году. В «Ленте» в 2018 году доля местных товаров в категории «свежие овощи и фрукты» составила более 22%, увеличившись на 6 процентных пунктов к 2017 году.

Богатые полки своими силами

Помимо расширения сотрудничества с российскими поставщиками сети предпринимали и другие шаги по обеспечению ассортимента в магазинах. В частности, такими инструментами стали собственные торговые марки (СТМ) и развитие своего производства.

«Производство СТМ, программы поддержки отечественных производителей (в том числе поиск новых локальных поставщиков) и регулярные торгово-закупочные сессии сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в 2-3 раза», – сообщил РИА Новости представитель X5.

Некоторые сети, помимо работы с поставщиками, развивают собственное производство. В частности, свою продукцию производит «Магнит»: в нескольких регионах страны работают более 10 производств ретейлера по выращиванию овощей, зелени и шампиньонов, выпуску других продуктов питания. «В среднем предприятия «Магнита» покрывают потребность сети в огурцах на 60%, на 10% — в томатах и на 85% — в шампиньонах», – указали в компании.

 
 
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Доля отечественных продуктов в торговых сетях РФ и раньше была высока, а за пять лет действия продэмбарго ассортимент российских товаров увеличился еще больше.
 
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